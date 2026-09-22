Hegseth trasforma il Pentagono in palestra

L’immagine, che a noi ricorda l’estetica vannacciana, racconta esattamente il tipo di guerra che Hegseth vuole combattere: quella di una battaglia culturale interna da barbe vietate, test fisici ed epurazioni di ufficiali giudicati troppo “woke”. Nel frattempo però il conflitto con l’Iran, di cui è stato tra i principali architetti, produce risultati sempre più difficili da difendere, nonostante la selezione fisica. Qualche giorno fa al Pentagono Hegseth ha ospitato pure gli ex youtuber e pugili Jake e Logan Paul, personaggi controversi e perfettamente integrati nell’immaginario Maga, se non fosse che nessuno sa il reale motivo della loro visita – Jake Paul, con varie questioni giudiziarie in sospeso, ha anche inspiegabilmente incontrato il segretario al Tesoro Scott Bessent. Una mossa simile a quella fatta con Kid Rock, portato in volo su un Apache dopo che Hegseth aveva riabilitato l’equipaggio sospeso per essere sfrecciato sopra casa sua. I media americani, anche quelli più conservatori, iniziano a criticare Hegseth apertamente: ma a lui (e a Trump) non interessa. L’importante è scegliere sempre il fronte più facile, e cioè quello delle telecamere, lasciando i pantani veri agli altri.