Rovelli da Joe Rogan parla della Russia: "Non era mai accaduto che una potenza nucleare venisse bombardata "

Al popolarissimo podcast condotto da Rogan non ha fatto che ribadire il suo scetticismo sul modo in cui l'occidente stia gestendo il conflitto ucraino: "Nell’ultimo secolo non era mai accaduto che una potenza nucleare venisse bombardata sul proprio territorio. Era considerato impensabile. Ora lo stiamo facendo". In realtà, non è proprio la prima volta. L'anno scorso, infatti, ci fu una breve ma intensa crisi militare tra India e Pakistan, entrambe potenze nucleari. Nel dettaglio, nel maggio 2025 l'esercito indiano ha avviato un'operazione contro obiettivi definiti “terroristici” (con lancio di missili) contro il territorio pakistano del Punjab e alcune infrastrutture in 6 città del Kashmir controllato dal Pakistan. Nella clip che circola sui social, Rovelli prosegue il suo ragionamento, sostenendo che "noi, l’Occidente, stiamo in un certo senso scommettendo sulla ragionevolezza di Putin, confidando che non faccia ricorso alle armi nucleari. Non è una scommessa seria, giusto?".