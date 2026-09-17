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Rovelli da Joe Rogan parla della Russia: "Non era mai accaduto che una potenza nucleare venisse bombardata "
Il fisico teorico ospite del programma del più influente podcaster della destra americana: "L’Occidente sta scommettendo sulla ragionevolezza di Putin"
17 SET 26
Ultimo aggiornamento: 10:55
Screenshot dalla puntata "Joe Rogan Experience #2554 - Carlo Rovelli", sul canale YouTube PowerfulJRE
"L’Ucraina sta bombardando Mosca con armi occidentali. Nell’ultimo secolo non era mai accaduto che una potenza nucleare venisse bombardata sul proprio territorio". Così il fisico teorico Carlo Rovelli ai microfoni di Joe Rogan, il più influente podcaster della destra americana. Nelle oltre due ore e mezza di episodio del "Joe Rogan Experience", Rovelli ha avuto modo di parlare anche del conflitto in Ucraina, tema su cui da anni ha espresso posizioni tendenti al pacifismo estremo. Specialmente sull'invio di supporto militare a Kyiv, su cui si dice contrario. In un suo intervento al concerto del primo maggio del 2023 aveva attaccato le spese militari e i "piazzisti di strumenti di guerra" che costruiscono strumenti di morte "per ammazzarci l'un l'altro", menzionando poi il ministro della Difesa Guido Crosetto: "È stato vicinissimo a una delle più grandi fabbriche di armi nel mondo, Leonardo".
Al popolarissimo podcast condotto da Rogan non ha fatto che ribadire il suo scetticismo sul modo in cui l'occidente stia gestendo il conflitto ucraino: "Nell’ultimo secolo non era mai accaduto che una potenza nucleare venisse bombardata sul proprio territorio. Era considerato impensabile. Ora lo stiamo facendo". In realtà, non è proprio la prima volta. L'anno scorso, infatti, ci fu una breve ma intensa crisi militare tra India e Pakistan, entrambe potenze nucleari. Nel dettaglio, nel maggio 2025 l'esercito indiano ha avviato un'operazione contro obiettivi definiti “terroristici” (con lancio di missili) contro il territorio pakistano del Punjab e alcune infrastrutture in 6 città del Kashmir controllato dal Pakistan. Nella clip che circola sui social, Rovelli prosegue il suo ragionamento, sostenendo che "noi, l’Occidente, stiamo in un certo senso scommettendo sulla ragionevolezza di Putin, confidando che non faccia ricorso alle armi nucleari. Non è una scommessa seria, giusto?".