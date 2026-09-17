L’intruglio tra diplomazia, affari e ideologia che è il trumpismo in Groenlandia

Il New Yorker ha dedicato uno dei suoi ritratti che diventano all’istante imprescindibili, firmato da Dexter Filkins, a Jared Kushner, il genero-inviato che non parla ma sussurra e che rappresenta “una nuova figura a Washington, per la quale il servizio pubblico è lo strumento per ottenere una ricchezza straordinaria”. E’ la “dollar diplomacy” che viene sintetizzata nelle molte voci riportate nell’articolo come una compravendita continua, in cui gli aspetti diplomatici vengono liquidati in modo sbrigativo (si vede: mai visti tanti accordi di tregua violati nel giro di poche ore, tanti memorandum d’intesa firmati in versioni differenti o con rimandi a negoziati futuri che non si tengono mai) per passare velocemente agli affari, al “cosa ci si guadagna?”, allo scambio di favori, in cui il confine tra interessi e corruzione è sempre meno netto. Kushner è il testimonial dell’intruglio che è diventata la politica estera americana (sempre Applebaum dice: quest’America non vuole isolarsi, vuole guadagnarci), ma non è certo l’unico ed è questo che sta trasformando i rapporti tra alleati, quelli con i nemici, e la fiducia che sottende a queste relazioni. (Paola Peduzzi)