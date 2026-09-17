La Serbia va verso il voto e inizia dai media indipendenti

Il contenuto è tutt’altro che edificante: “Dì al presidente di avere pazienza. Sono un uomo di parola. Non posso ancora licenziare i miei direttori, per fare quello che dici devo ridurre United media a qualcosa di piccolo, in modo che diventi inoffensivo. Ma lo sai che sono l’uomo giusto”, dice Miller. Lui e Lukic si stanno accordando per smembrare United, che possiede i più prestigiosi media indipendenti del paese: la rete all news N1, il portale Nova.rs e i quotidiani Danas e Radar. “Noi sospettavamo già qualcosa da mesi, la chiamata ci ha solo aperto gli occhi”, dice Marija (nome di fantasia), ex dipendente di alto profilo di United Media, re-brandizzato in Adria News Network (Ann) pochi mesi dopo. Secondo lei, Telekom ha adottato una strategia aggressiva di acquisizioni col solo scopo di tarpare le ali al suo ex gruppo. “Telekom Srbija è pubblica al 60 per cento. In questi anni ho fatto un calcolo non esaustivo di quanto gli sarebbero costati tutti questi media: più di 600 milioni di euro, investimenti che non potranno mai essere ripagati. Ma sono stati furbi, quando hanno deciso di far entrare Alpac Capital in questa storia”. Alpac Capital è il fondo di investimento privato legato a Pedro Vargas David, il proprietario di Euronews. Il 29 maggio, Miller annuncia un accordo fra Alpac e Ann per la cessione del gruppo al magnate portoghese. Vargas David è molto vicino ideologicamente a Viktor Orbán, a sua volta vicino a Vucic. “Ricordiamoci una cosa importante: in Serbia, Telekom possiede 34 media. E’ il secondo editore del paese dopo Željko Mitrovic (anche lui allineato al governo). E gestisce anche Euronews Srbija, che sostiene il governo”, afferma Marija. “Vucic è stato intelligente: di fronte alle istituzioni europee, può dire che Telekom Srbija è un ente pubblico indipendente; mentre per Euronews può affermare che ha fatto una scelta per privilegiare un grande gruppo europeo, di casa a Bruxelles”.