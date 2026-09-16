Il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula Von der Leyen

Difesa e minaccia russa in primo piano, poi migranti, industria e competitività, intelligenza artificiale e clima. Sono diversi e centrali gli argomenti che Ursula von der Leyen affronta nel suo discorso sullo stato dell'Unione, oggi al Parlamento europeo di Strasburgo. Tra gli ospiti d'onore c'è Mark Carney, primo ministro del Canada.