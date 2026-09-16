Esteria strasburgo
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Il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula Von der Leyen
La presidente della Commissione europea parla all'Eurocamera: difesa e minaccia russa, migranti, industria e competitività, intelligenza artificiale e clima
16 SET 26
Ultimo aggiornamento: 07:41
Difesa e minaccia russa in primo piano, poi migranti, industria e competitività, intelligenza artificiale e clima. Sono diversi e centrali gli argomenti che Ursula von der Leyen affronta nel suo discorso sullo stato dell'Unione, oggi al Parlamento europeo di Strasburgo. Tra gli ospiti d'onore c'è Mark Carney, primo ministro del Canada.