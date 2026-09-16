Un carico di armi russe sbarca in Libia

La Russia ha inviato un carico di mezzi militari in Libia, nel porto orientale di Tobruk. Le navi cargo Anastasiia e Yuriy Arshenevskiy, scortate dalla nave da sbarco Aleksandr Shabalin della Marina militare russa, hanno attraccato lunedì scaricando decine di blindati usati per lo spostamento di truppe e anti mine. Due account X che raccolgono informazioni di intelligence aperte – Sonarrow e GeoInsider – si sono procurati le immagini satellitari che svelano l’entità del carico, che include mezzi Ural e Tornado-U. La loro destinazione finale è sconosciuta. Fonti del Foglio dicono che un mese fa gli Emirati Arabi Uniti avrebbero acquistato dai russi materiale bellico da consegnare agli Haftar in previsione di un eventuale scontro armato con l’ovest della Libia, nel caso in cui il recente progetto americano di unificazione del paese dovesse fallire. In alternativa, il carico potrebbe avere fatto scalo in Libia per finire in Mali e Niger, dove i mercenari russi degli Africa Corps sono in difficoltà. Le basi russe in Libia sono state quasi tutte interessate da lavori di allargamento di piste e hangar dal 2023, quando la caduta del regime di Assad in Siria ha limitato l’operatività di Tartus, principale sbocco nel Mediterraneo su cui poteva contare Mosca. Da allora, la rilevanza strategica di Tobruk è cresciuta.

Il 7 settembre, lo stesso giorno in cui Budanov aveva pubblicato le foto dei militari ucraini in Africa, una nave della flotta ombra russa, la Lady Mariia, è stata attaccata da uno sciame di droni mentre navigava a 50 miglia nautiche a est di Malta, fra Creta e la Libia orientale. La nave è sottoposta a sanzioni ed è usata per trasportare armi iraniane in Russia. Dopo la Qendil, colpita a dicembre del 2025, e l’Arctic Metagaz è stato il terzo obiettivo russo attaccato fuori dal Mar Nero. Il video del bombardamento è stato diffuso dal giornalista russo naturalizzato ucraino Alexander Nevzorov e mostra dieci esplosioni sul ponte della nave ma nonostante i danni, la Lady Mariia ha proseguito la navigazione verso Port Said, in Egitto. “La presenza di addestratori ucraini in Libia è certa – conferma al Foglio una fonte occidentale – Quali siano le loro priorità, per chi lavorino, se siano impegnati nella guerra contro i russi o se invece siano trafficanti è difficile da capire”. In un passaggio di un rapporto Onu confidenziale riguardo l’attacco alla Qendil, che il Foglio ha visionato, si sottolinea una particolare enfasi data da alcuni media nel coinvolgimento della Libia. “Alcuni inquadrano l’evento come avvenuto ‘al largo della Libia’ – nonostante la posizione fosse in acque internazionali – mentre altri resoconti lo hanno collocato in relazione all’isola di Creta”. L’ipotesi che gli ucraini abbiano altre postazioni nel Mediterraneo potrebbe essere confermata dal fatto che lo scorso maggio dei pescatori trovarono ormeggiato in un porto dell’isola ionica di Lefkada un drone ucraino Magura. Se è vero che le voci sull’aiuto offerto da Kyiv al governo di Tripoli sono ricorrenti, è anche vero che il premier Abdulhamid Dabaiba ha sempre negato. Un fatto è invece che lo scorso 18 aprile, dopo l’attacco all’Arctic Metagaz, Dabaiba ha incontrato Sergei Lavrov in Turchia. “Apprezzo la posizione di equilibrio e neutralità” di Tripoli, aveva detto il ministro degli Esteri russo.