Crosetto denuncia le ingerenze russe, ma al Pe FdI vota contro un centro apposito. Cavedagna (FdI): "Ci preoccupa"

La decisione dei due alleati di governo si scontra, come abbiamo detto prima, con le dichiarazioni rilasciate poche ore dopo dal titolare della Difesa: "Negli ultimi mesi è aumentata moltissimo l'incursione di droni e attacchi cyber. Da una parte è un modo per saggiare le difese della Nato, dall'altro è un modo per alzare le tensioni e in qualche modo lanciare anche messaggi negativi alle opinioni pubbliche. Ricordiamoci che la guerra della Russia non è soltanto una guerra fisica, ma è soprattutto una guerra di propaganda nei paesi occidentali, una guerra di disinformazione". Sulla guerra ibrida il ministro ha detto che "né noi né i paesi occidentali stiamo facendo molto, la subiamo e basta". Ed è proprio per contrastarla che il Parlamento europeo ha chiesto ieri la creazione di un centro dell'Ue per la resilienza democratica che dovrebbe fungere da "centro di eccellenza" indipendente per contrastare le manipolazioni e le ingerenze straniere nel settore dell'informazione e per coordinare le azioni nazionali riunendo in un'unica entità le azioni già in corso a livello dell'Ue dotandola di visione, mandato e soprattutto di bilancio e di intervento. Ma, come abbiamo scritto prima, FdI e Lega hanno votato contro. Perché? A parlare al Foglio per i meloniani è l'europarlamentare Stefano Cavedagna: "L’Italia e le altre nazioni hanno bene a mente la presenza crescente di attacchi ibridi. E come ha detto il ministro Crosetto facciamo fronte a centinaia di attacchi quotidiani, ad esempio cyber, e lo facciamo nel tentativo di fermare una disinformazione. C’è infatti una intensificazione da parte di attori esterni all’Europa e i singoli paesi ci stanno lavorando da tempo. Su questo abbiamo dimostrato di voler supportare anche aumentando le risorse per la difesa. Siamo però contrari alla costituzione di un 'Centro della resilienza democratica', che poco c’entra con i droni, che potrebbe diventare l’ennesimo strumento in mano a qualcuno in Ue per giudicare ed interferire nelle elezioni dei paesi membri. Basti pensare a quante volte in Ue hanno provato a dire che noi di FdI eravamo impresentabili. Questo non è accettabile. E si voterà in Spagna, in Francia, in Italia, tutte realtà dove la destra conservatrice cresce”.