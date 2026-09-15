Trump, la competizione fra potenze e Pechino, che ha già offerto l’AI al blocco dei Brics

L’altro ieri il presidente americano Donald Trump, commentando l’appello degli scienziati e dai dirigenti di Anthropic, OpenAI e Google per rallentare lo sviluppo dell’AI, ha detto: “Stiamo battendo la Cina nell’intelligenza artificiale, e francamente voglio che resti così, perché chi vince sull’AI vince e basta”, di fatto spostando il problema sul tema della competizione fra potenze. Poche ore prima era stato il leader cinese Xi Jinping, parlando al vertice dei Brics, a toccare lo stesso tema, ribadendo la linea di sempre, e cioè che Pechino si oppone ai modelli “chiusi” americani e chiede sistemi aperti. Il leader cinese ha annunciato che Pechino guiderà la nascita di una “comunità open source per l’AI” dei Brics, mettendo a disposizione dei paesi del blocco modelli come DeepSeek e Qwen, oltre a formazione e seminari specialistici. Una posizione ripresa ieri anche dal portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, che nella conferenza stampa quotidiana ha detto: “L’AI è una tecnologia decisiva per il benessere di tutta l’umanità. Tutte le parti dovrebbero promuovere insieme uno sviluppo aperto e inclusivo dell’AI, per il bene di tutti”, e poi che “allarmismo, scontro e concorrenza sleale danneggiano soltanto gli sforzi per una solida governance globale dell’intelligenza artificiale, e non servono agli interessi di nessuno”. La governance globale, nella logica di Pechino, è quella dettata dalla Repubblica popolare. E non è un caso se Trump parla della competizione con Pechino in toni molto più teneri del solito. La Casa Bianca ha investito parecchio, politicamente, sul vertice in programma fra due settimane a Washington, quando Xi arriverà negli Stati Uniti dopo l’incontro di Busan del 30 ottobre dello scorso anno. Il leader cinese ha promesso di arrivare accompagnato da una folta delegazione commerciale, ma tutto può cambiare all’ultimo minuto, perché i funzionari cinesi continuano a minacciare di far saltare il vertice, soprattutto per la questione di Taiwan e per la possibilità che Trump autorizzi nuove forniture di armi all’isola.