L'Italia proroga di altri 15 giorni la stop a Schengen con la Spagna. Madrid: "È una vergogna"

Questa mattina dunque il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha preso la decisione di prorogare lo stop a Schengen con la Spagna e ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti "elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche". Dopo la decisione del governo italiano, come detto prima, la Spagna ha fatto altrettanto. Si legge infatti in una nota del ministero dell'Interno spagnolo: “I controlli erano stati reintrodotti dalla Spagna lo scorso 8 agosto e prorogati per la prima volta fino al prossimo 23 settembre. Il governo ritiene che sussistano ancora le circostanze che hanno motivato l’adozione di tale misura e ha pertanto deciso di prorogarla fino all’8 ottobre prossimo, fermo restando che un cambiamento di tali circostanze possa rendere opportuna una modifica del termine previsto”.