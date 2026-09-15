Secondo due persone che hanno parlato a condizione di anonimato perché non autorizzate a discutere la questione, i vertici del John F. Kennedy Center for the Performing Arts hanno votato oggi per la chiusura della struttura, dopo che gli amministratori avevano avvertito della necessità di una chiusura immediata per evitare di mettere in pericolo la vita delle persone. La votazione è avvenuta una settimana e mezza dopo il crollo di una sezione del soffitto in gesso nell'atrio principale del centro, precipitando per 18 metri fino al piano inferiore, che era vuoto. I critici hanno accusato i dirigenti del centro di aver esagerato i problemi strutturali dell'edificio per giustificare una chiusura che, a loro dire, potrebbe nascondere una cattiva gestione finanziaria durante la presidenza di Donald Trump. In precedenza, un giudice federale aveva vietato al Kennedy Center di aggiungere nuovamente il nome di Trump alla struttura dedicata alle arti performative e al memoriale presidenziale.

il consiglio di amministrazione del centro aveva votato illegalmente per aggiungere il nome di Trump alla facciata dell'edificio e ne aveva ordinato la rimozione. Il 13 agosto, il consiglio di amministrazione gli imputati non possono installare monumenti commemorativi per il presidente Trump o per chiunque altro o qualsiasi altra cosa al Kennedy Center senza l'approvazione del Congresso", ha affermato Cooper nella sua sentenza. "La risoluzione del consiglio di amministrazione è in contrasto con un'ordinanza del tribunale federale e con una legge promulgata dal Congresso". Il giudice statunitense Christopher Cooper ha ribadito gran parte della sentenza emessa più di tre mesi fa, quando aveva stabilito chealla facciata dell'edificio e ne aveva ordinato la rimozione. Il 13 agosto, il consiglio di amministrazione ha votato per rimettere il nome di Trump sull'edificio, ma Cooper ha affermato che anche questo violerebbe la legge e il suo precedente ordine, "che riflette la decisione del Congresso di commemorare il presidente Kennedy, e nessun altro, nel Centro che porta il suo nome". "In parole povere,o per chiunque altro o qualsiasi altra cosa al Kennedy Center senza l'approvazione del Congresso", ha affermato Cooper nella sua sentenza. "La risoluzione del consiglio di amministrazione è in contrasto con un'ordinanza del tribunale federale e con una legge promulgata dal Congresso".

Gli avvocati che rappresentano la deputata Joyce Beatty (democratica dell'Ohio), membro del consiglio di amministrazione del Kennedy Center che ha contestato l'aggiunta del nome di Trump, hanno accolto con favore la sentenza del giudice, definendola "una vittoria per la memoria del presidente Kennedy e per la nostra nazione". Beatty ha criticato il presidente per aver presumibilmente anteposto la propria vanità alle esigenze di un'istituzione che funge sia da memoriale per un presidente assassinato sia da uno dei principali luoghi di spettacolo del paese. "Il presidente Trump sta tenendo in ostaggio il Kennedy Center a meno che non gli venga data la possibilità di apporre il suo nome su questo sacro memoriale", ha dichiarato Beatty in un comunicato. "La Corte ha appena respinto questa proposta per la seconda volta. Questa illegalità è tanto sconcertante quanto sbagliata e deve finire."

Trump lo aveva criticato definendolo "un giudice molto ostile e in conflitto di interessi". Poco prima che Cooper emettesse la sua ordinanza, In precedenza, Trump aveva definito Cooper, nominato giudice dal presidente Barack Obama, "un giudice federale corrotto e fortemente in conflitto di interessi" e aveva insinuato che Cooper avesse emesso la sentenza contro di lui perché la moglie del giudice, un'avvocata, rappresenta l'ex presidente Joe Biden. Il consiglio di amministrazione del centro si era inizialmente preparato a valutare un'ulteriore proposta per onorare Trump sulla facciata dell'edificio. Ma lunedì sera, gli avvocati del Dipartimento di Giustizia hanno comunicato a un giudice che il consiglio si sarebbe concentrato esclusivamente su una risoluzione per la chiusura immediata dell'edificio principale del centro.

Nei documenti eliminati dall'ordine del giorno di oggi, i responsabili del centro affermano di aver esaurito le proprie risorse finanziarie e di poter non essere in grado di pagare gli stipendi o le spese di manutenzione ordinaria "nel giro di poche settimane". Hanno affermato che, senza un "riconoscimento adeguato" per l'edificio, era improbabile che Trump supervisionasse la ristrutturazione o "guidasse il salvataggio finanziario del Centro".

Gli avvertimenti acuiscono una crisi finanziaria documentata dal Washington Post il mese scorso. I bilanci interni e le previsioni mostravano che entro maggio il centro prevedeva di incassare solo circa 124 milioni di dollari dei 220 milioni di entrate previsti per l'anno fiscale che si conclude questo mese, con un deficit stimato di 23 milioni di dollari anche dopo sostanziali tagli alla spesa. I dirigenti del centro hanno attribuito i problemi finanziari dell'istituzione alla precedente gestione e hanno affermato che il nome di Trump ha attratto nuovi donatori. Tuttavia, i documenti finanziari riservati mostrano che la vendita dei biglietti e la raccolta fondi sono crollate dopo che il consiglio di amministrazione ha aggiunto il nome di Trump all'edificio a dicembre.

Il consiglio di amministrazione ha agito in tal senso ad agosto, approvando nuovamente una chiusura di circa due anni e votando separatamente per apporre la scritta "Restaurato e rinnovato dal Presidente Donald J. Trump" sulla facciata. Nella sentenza emessa a maggio, Cooper ha stabilito che solo il Congresso poteva rinominare il Kennedy Center e ha ordinato la rimozione del nome di Trump, mesi dopo che i leader politici lo avevano apposto sopra quello di John F. Kennedy. Nella stessa decisione, Cooper ha temporaneamente bloccato un precedente tentativo di chiudere l'edificio, ritenendo che il consiglio di amministrazione avesse agito sulla base di informazioni insufficienti e non avesse valutato adeguatamente le conseguenze. Ha comunque lasciato loro la possibilità di riconsiderare la decisione dopo un'analisi più approfondita.e votando separatamente per apporre la scritta "Restaurato e rinnovato dal Presidente Donald J. Trump" sulla facciata.

Oggi i membri del consiglio di amministrazione si sono riuniti nuovamente per valutare la possibilità di chiudere l'edificio principale per lavori di ristrutturazione. La direzione afferma che nuove prove hanno reso urgente la chiusura. Durante un temporale del 4 settembre, una sezione di intonaco del soffitto di circa 1,2 x 1,5 metri si è staccata nell'atrio principale ed è precipitata per circa 18 metri. Nessuno è rimasto ferito. Gli ispettori hanno successivamente individuato almeno altre sette aree con deterioramento visibile dovuto all'acqua, secondo la documentazione preparata dai responsabili del centro.

Lunedì, alcune aree del Kennedy Center erano già state transennate. Le vetrine dei negozi di souvenir erano coperte con carta e un cartello di avvertimento bloccava una serie di porte. All'interno della mostra dedicata a John F. Kennedy, il discorso di Kennedy "Scegliamo di andare sulla Luna" veniva riprodotto in una sala vuota. La biglietteria era ancora aperta, ma il centro non aveva in programma alcuno spettacolo nell'edificio principale. I responsabili del centro affermano che, dopo la chiusura, la programmazione continuerà presso il complesso Reach, situato vicino all'edificio principale, e in altre sedi esterne, comprese Le vetrine dei negozi di souvenir erano coperte con carta e un cartello di avvertimento bloccava una serie di porte. All'interno della mostra dedicata a John F. Kennedy, il discorso di Kennedy "Scegliamo di andare sulla Luna" veniva riprodotto in una sala vuota. La biglietteria era ancora aperta, ma il centro non aveva in programma alcuno spettacolo nell'edificio principale. I responsabili del centro affermano che,, e in altre sedi esterne, comprese le esibizioni della National Symphony Orchestra . Anche i Kennedy Center Honors e il Mark Twain Prize saranno trasferiti altrove durante i lavori di ristrutturazione dell'edificio principale.