Il futuro incerto della Cnn, preda di David Ellison

Ellison è convinto che chi sta bloccando l’acquisizione non vuole proteggere il cinema – lui dice di amarlo, citando scene di “E.T.”, di “Top Gun” e di “Star Wars” – ma perché gli anti-trumpiani hanno il terrore che la Cnn diventi una sorta di Fox News, dove le fact-checker di prima serata verranno sostituite con le cognate rifatte del presidente e i bravi reporter dovranno parlare dei misteriosi vandali che rovinano la vascona del Lincoln memorial. “In un’epoca in cui gran parte di ciò che riempie i nostri schermi è generato da macchine o studiato appositamente per suscitare rabbia”, promette Ellison, “il giornalismo fatto da veri giornalisti è più importante che mai. E’ questo il lavoro che intendo sostenere, con pazienza, per molto tempo ancora”. Ma come ha sottolineato Brian Stelter, che copre il mondo dei media proprio per la Cnn, Ellison aveva fatto la stessa promessa quando la sua Skydance si è mangiata Paramount e quindi la rete Cbs. A capo delle news della Cbs Ellison aveva messo Bari Weiss, che ha trasformato i vecchi programmi filo-progressisti in propaganda dello Studio Ovale, cancellando reportage investigativi che potevano infastidire la narrativa dell’amministrazione e mandando via volti storici del canale. In un anno Cbs, cancellando il comico Stephen Colbert, è diventata una delle varie TeleTrump, e tutti sanno che il presidente vorrebbe che accadesse la stessa cosa all’odiata Cnn, per lui la peggiore di tutte le “fake news” (Trump avrebbe già pronta una lista di modifiche e di nomi da epurare). Un partner di Ellison ha proposto di creare un editorial board indipendente e autonomo, un po’ come era stato costretto a fare Rupert Murdoch quando aveva comprato il Wall Street Journal. Per ora la decisione spetta ai giudici, che hanno accettato la data richiesta dai procuratori: marzo del 2027, mentre Ellison avrebbe voluto un verdetto entro novembre di quest’anno. Ma tutti sono scettici davanti alle promesse di Ellison in materia di autonomia giornalistica, anche per il fatto che nel suo articolo non cita mai Bari Weiss e la trasformazione della Cbs. Trump invece, all’ultima cena dei corrispondenti stranieri, ha insultato i giornalisti della Cnn e ha fatto, con una battuta, i complimenti a Weiss.