Zelensky è stanco di rincorrere Bibi. Il retroscena della conversazione tesa fra i due a Washington

Zelensky cerca da tempo di incontrare il premier israeliano, quindi per lui l’ultimo viaggio a Washington rappresentava un’occasione buona. Alla risposta affermativa degli ucraini, gli israeliani sono però scomparsi e l’unico momento di condivisione è stato per i pochi minuti a margine della cerimonia funebre di Graham, quando una telecamera li ha inquadrati e anche senza leggere il labiale si capisce che la conversazione seppur breve non è stata rilassata. La scorsa settimana gli ucraini hanno colpito una nave iraniana carica di armi nel Mar Caspio, sono stati minacciati da Teheran che ha promesso di colpire uno dei porti di Kyiv per ritorsione. La tensione è rientrata, ma secondo fonti ucraine la minaccia rimane e gli iraniani potrebbero decidere di colpire Odessa o altri porti per dimostrare di essere in grado di arrivare ovunque. Per l’Ucraina, la Repubblica islamica dell’Iran è già un avversario, visto che è stata la prima ad aiutare la Russia, quindi vede l’alleanza con Israele come molto naturale. Israele non la vede allo stesso modo e se gli ucraini pensano di avere molto da condividere con gli israeliani, gli israeliani rimangono freddi. Anche gli Stati Uniti si sono accorti che ci sono lezioni utili da imparare da Kyiv, per Israele invece sembra ancora impossibile che Tsahal possa dovere apprendere qualcosa da un altro esercito.