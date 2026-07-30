Ora Caracas si ribella a Teheran

Il Venezuela e l’Iran mantengono strette relazioni bilaterali, con quasi 300 alleanze in settori strategici come scienza e tecnologia, il settore petrolifero e petrolchimico e il commercio. Effetto di una scelta strategica di Hugo Chávez, basata sulla comune opposizione agli Stati Uniti. Nel 2020 l’Iran fornì 1,5 milioni di barili di benzina, in un momento in cui il Venezuela non era stata in grado di raffinare il proprio petrolio greggio. Nel 2025 il regime iraniano inviò oltre due milioni di dosi di vaccini contro la poliomielite e l’epatite, in un periodo in cui il Venezuela faticava ad approvvigionarsi di medicinali. Ma, dopo la svolta seguita alla cattura di Maduro, quando il ministro degli Esteri venezuelano Yvan Gil ha mosso una timida condanna dell’attacco americano in Iran, gli è arrivata l’intimazione che lo ha costretto a rimuovere la dichiarazione poche ore dopo, in quella che per il New York Times è “un’ammissione che il Venezuela non stabilisce più la propria politica estera”. Se così fosse, ci sarebbe un aspetto positivo: rimosso Maduro, Caracas non è più un porto sicuro per il regime di Teheran.