Non solo missili da importare. L’Iran ne ha uno economico e preciso

La differenza principale del Kheibar Shekan rispetto alle altre armi nell’arsenale iraniano è nel combustibile (solido e non liquido) e nella velocità con cui può essere armato e posizionato sui lanciatori. Alcune varianti sarebbero inoltre munite di una testata esplosiva dotata di motore e separabile nell’ultima fase del lancio, che gli consentirebbe di correggere la traiettoria mentre si avvicina al bersaglio a una velocità di quasi diecimila chilometri orari. A giudicare dagli ultimi attacchi, la tattica delle Forze armate di Teheran è quella di lanciare, nelle stesse zone, insieme agli Kheibar Shekan anche droni e missili meno sofisticati, in modo da fiaccare le difese aeree dei paesi del Golfo. Inoltre, il costo del Kheibar Shekan è estremamente più economico degli intercettori americani, e varia tra i 2 e i 15 milioni di dollari a seconda del sistema.