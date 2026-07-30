La seconda sfida di Netanyahu e Zelensky è gestire il narciso Trump

Che triangolo fatale. Israele deve fronteggiare, per esistere come identità e democrazia mediorientale, l’unica, il motore iraniano, la rivoluzione islamista e jihadista nella sua èra prenucleare, la mostruosità che sta dietro ai sette fronti di combattimento all’origine del 7 ottobre, una minaccia nichilista all’ombra della dimenticata Shoah e della nuova corrente di antisemitismo delle élite generazionali prevalenti in Europa e perfino in America, almeno nell’immaginazione di massa flotillista. L’Ucraina deve contrastare, da un tempo che ormai supera o sta per superare i limiti delle due guerre mondiali del Novecento, una potenza autocratica e nucleare dieci, venti volte più forte che vuole annullarla e annetterla in alleanza con quel bestione di Kim Jong Un e con gli Ayatollah e pasdaran di Teheran, sotto la sorveglianza sorniona del gigante cinese (per non parlare della mitologica e dissoluta corrente putiniana che agisce tra noi). I due proteggono il fronte esposto di quel che resta delle libertà e dei diritti civili, mentre quelle libertà e quei diritti vengono usati per delegittimarli, anzi, per criminalizzarli, nel più insensibile tradimento delle loro e nostre ragioni, anche quelle del femminismo e Lgtbq+, decisamente non un caso di suprematismo.