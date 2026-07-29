Via Fedorova, la voce del Cremlino a Parigi

La giornalista 45enne interviene regolarmente su CNews (tv), Europe 1 (radio) e sul JDNews (settimanale), tutti di proprietà di Bolloré. A maggio il Monde rivelò che Fedorova, nel 2024, aveva ricevuto il rinnovo del permesso di soggiorno decennale, mettendo in forte imbarazzo il governo francese, che si era difeso sostenendo che si trattasse di un semplice automatismo. L’avvocato di Fedorova ha annunciato all’Afp che la sua assistita “presenterà immediatamente ricorso” contro il provvedimento di espulsione. In un comunicato, i gruppi Canal Plus e Lagardère hanno espresso il loro “pieno sostegno” alla “loro dipendente” e hanno denunciato una “violazione particolarmente grave della libertà di espressione”. Ma sarà difficile dimostrare che Fedorova, attraverso l’impero mediatico di Bolloré, non abbia portato avanti una campagna di disinformazione neanche troppo sofisticata, allineandosi alla narrazione di Mosca e rappresentando una minaccia per l’ordine pubblico.