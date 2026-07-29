Se pure Tokayev tira le orecchie a Putin vuol dire che qualcosa sta cambiando

Se ne è parlato poco, ma per molti osservatori si è trattato di un intervento raro e significativo, perché le parole di Tokayev rappresentano uno dei pochi appelli pubblici arrivati dal leader di uno dei partner regionali più stretti di Mosca affinché la Russia si rimetta al tavolo dei negoziati e fermi il conflitto. Secondo alcuin, dietro l’uscita di Tokayev non ci sarebbe solo una scelta diplomatica di Astana, ma la trasmissione di un messaggio da Pechino. Il presidente kazako era a Shanghai solo due settimane fa, ha incontrato il leader Xi Jinping, e potrebbe aver agito da tramite, portando a Putin un segnale della leadership cinese, probabilmente stanca del clima d’incertezza attorno alla guerra della Russia contro l’Ucraina ma preferendo un ruolo defilato. Negli ultimi anni Tokayev è riuscito a bilanciare e dosare il suo rapporto con Mosca e Pechino, ma è un sinologo, parla mandarino, secondo molti subisce molto di più l’influenza cinese di quella russa. Non è chiaro quale sia davvero la posizione della leadership cinese sulla guerra di Putin, quel che è certo è che se anche gli alleati storici cominciano a suggerire al capo del Cremlino moderazione, qualcosa sta cambiando.