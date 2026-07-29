L’Olanda vuole vietare le merci dei territori occupati da Israele, ma riuscirci è un rebus

Il divieto – che riguarda gli insediamenti occupati di Cisgiordania, alture del Golan e Gaza, qualora tornassero i coloni – non si limita infatti all’importazione di merci, ma anche alla loro successiva compravendita su tutto il suolo nazionale olandese. Si tratta per lo più di generi alimentari di vario tipo, per un volume d’affari da decine di milioni di euro: vino, agrumi, datteri, melograni, derivati del sesamo. In base alle attuali disposizioni, le sanzioni economiche e le conseguenze penali in caso di infrazione del divieto ricadrebbero direttamente sulle aziende coinvolte. E qui sorge il primo, grosso problema. Perché tracciare l’origine esatta di questi prodotti è un lavoro estremamente complesso: le dogane dei Paesi Bassi dovranno verificare il controllo dei codici postali di provenienza, monitorare i flussi logistici e trattenere i lotti sospetti. Ci vorranno tempo e risorse extra. Ma probabilmente non basterà. Il rischio di falsificazione dei certificati di origine resta elevato e la dicitura generica “made in Israel” tende a coprire una fetta importante delle spedizioni verso l’Unione europea: secondo una recente indagine dell’ong Global Echo Litigation Center, il 19 per cento dei carichi in questione esaminati negli ultimi otto anni risulta provenire dai territori occupati, nonostante l’etichetta fornita dai produttori israeliani dica altrimenti. Molte aziende olandesi finirebbero così per continuare a vendere merci vietate a loro insaputa.

Da capire allora come i Paesi Bassi ritengono di poter compiere il boicottaggio unilaterale. Il primo ministro Jetten aveva semplicemente dichiarato a più riprese di non voler “contribuire economicamente a un’occupazione illegale e al mantenimento degli insediamenti abusivi”. Al di là dell’opposizione simbolica, l’applicabilità del divieto resta un rebus: sia il Consiglio di Stato sia il Servizio di intelligence e investigazione fiscale (Fiod) hanno espresso diverse perplessità al riguardo – pure alcuni ministri dello stesso governo Jetten hanno ammesso l’oggettiva difficoltà della manovra. Come sottolinea il quotidiano de Volkskrant, i soggetti più esposti della filiera sono le catene di supermercati e i negozi di alimentari kosher, già da diverso tempo nel mirino degli attivisti filopalestinesi. L’altro aspetto delicato è proprio la polarizzazione del dibattito: l’elettorato progressista ha accolto con favore l’annuncio del divieto, mentre i conservatori e le comunità ebraiche locali denunciano le sue potenziali ripercussioni discriminatorie – prestando il fianco all’estrema destra, che attraverso Geert Wilders accusa il governo Jetten di “aver abbracciato un’agenda ideologica e anti israeliana”.