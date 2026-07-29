La Russia emana un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov

La Russia ha incriminato per favoreggiamento del terrorismo Pavel Durov, 41 anni, fondatore e Ceo di Telegram e ha emesso un mandato di cattura internazionale contro di lui. Nel comunicato del servizio di sicurezza federale russo (Fsb) diffuso dalle agenzie di stampa nazionali, si legge che l’app di messaggistica è stata ripetutamente utilizzata dalle spie ucraine per organizzare atti di sabotaggio. Durov ha risposto alla comunicazione di Mosca postando sull’account X di Telegram una foto in cui mostra il dito medio.

Il mandato di cattura si concentra sul bot per incontri “Daivinchik/Leo”, che viene sfruttato dai servizi segreti ucraini per addestrare giovani russi "in attività terroristiche e di sabotaggio". Nel 2025, 46 cittadini russi di età compresa tra i 12 e i 22 anni sono stati arrestati per aggressione a pubblico ufficiale e sabotaggio di infrastrutture energetiche e di trasporto. Tutti erano stati contattati attraverso il chatbot da agenti ucraini sotto mentite spoglie.

Gli attriti del fondatore di Telegram con Mosca non sono una novità: nel 2006, Durov e il fratello Nikolai hanno inventato il social VKontakte, noto come il Facebook russo, diventato presto un motore del dissenso interno e uno strumento per l’organizzazione di proteste. Questo utilizzo della piattaforma portò le autorità russe a esercitare forti pressioni economiche e giuridiche sui due fratelli, che si ritrovarono costretti a vendere le proprie quote e uscire dal paese. Dopo la nascita di Telegram, nel 2013, la Fsb ha preteso a più riprese dai fondatori la condivisione di dati sensibili, ricorrendo anche a sanzioni e a un blocco temporaneo dell’app. Durov non ha fatto ritorno in Russia: oggi vive prevalentemente a Dubai, dove ha trasferito anche la sede della sua società, e possiede le cittadinanze russa, francese, degli Emirati Arabi Uniti e di Saint Kitts e Nevis.