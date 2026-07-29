Il manifesto di Count Binface e la purezza ammaccata di Farage

Ora, non si sa come andrà a finire, ma la purezza che Farage ha sempre voluto imporre da ingenuo fanciullino dell’antisistema è ammaccata, e per la prima volta da mesi la sua ascesa non sembra più inevitabile. C’è una nuova eccitazione per il neopremier Andy Burnham, certo, ma di fronte al calcolo sbagliato di Farage non si potrà più non pensare: oh, dear.