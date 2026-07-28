Zelensky stringe ancora di più l’alleanza con Londra e arriva da un Trump meno ostile

Ieri pomeriggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato nel Regno Unito per incontrare il premier Andy Burnham nella base navale di Portsmouth e discutere della “special relationship” tra Kyiv e Londra – specialissima – di accordi militari, di esercitazioni congiunte, di condivisione di tecnologia militare e d’intelligence, per poi andare a Washington, a incontrare Donald Trump e a partecipare al funerale di Lindsey Graham, il senatore repubblicano morto all’improvviso due settimane fa che aveva smesso di dormire per lavorare a favore dei due grandi alleati dell’America, secondo lui: l’Ucraina e Israele. Per il neopremier britannico Burnham, Zelensky è il primo ospite internazionale, a dimostrazione del fatto che la difesa di Kyiv è una priorità strategica per il Regno Unito che il governo sia di destra o sia di sinistra.

Burnham vuole cambiare la politica degli ultimi quarant’anni, fa un annuncio populista al giorno, si presta a video su TikTok in cui rivela le sue passioni musicali e culinarie e di abbigliamento, ma sceglie una limpida continuità per quel che riguarda la difesa dell’Ucraina dall’aggressione russa.

Oggi Zelensky è atteso a Washington, incontrerà Trump e naturalmente c’è un po’ di ansia, perché abbiamo già visto in passato che tutto può andare molto male. Ma negli ultimi due mesi – il punto di partenza può forse essere individuato nel G7 in Francia all’inizio di giugno – l’atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dell’Ucraina è cambiato, in meglio. Certo risalire dagli abissi di sfiducia e di disprezzo dello scorso anno non era difficile, ma ora c’è una disposizione diversa da parte di Trump nei confronti di Zelensky. Il presidente ucraino ha cambiato il modo di fare la guerra e anche il modo di fare la diplomazia, ottenendo il successo sul campo contro i russi – che, nonostante il negazionismo di Vladimir Putin non stanno passando affatto un bel momento – e diventando un alleato quasi indispensabile non soltanto per gli americani e per gli europei, ma anche per i paesi del Golfo, sotto attacco dei droni iraniani che gli ucraini hanno imparato a contrastare in modo efficace ed economico. Dall’inizio di giugno c’è stato un nuovo riavvicinamento americano all’Ucraina; vuoi perché Trump è affascinato dai vincenti, e oggi Zelensky vince più di Putin, vuoi perché la guerra in medio oriente ha distratto i più ostili all’Ucraina, come il vicepresidente J. D. Vance, e sono rimasti, nell’operatività, i più collaborativi, tra tutti il direttore della Cia John Ratcliffe; vuoi perché se anche una influencer tanto critica nei confronti dell’Ucraina come Laura Loomer inizia a fare campagna, tra i suoi due milioni di follower di estrazione Maga, a favore di Kyiv, un piccolo smottamento nelle certezze filorusse del mondo trumpiano esiste. Poi c’è la promessa del presidente americano di dare all’Ucraina le licenze per la produzione degli indispensabili Patriot, c’è la proposta di produrre dei Patriot in modo più veloce, ci sono gli investimenti tra ucraini ed europei per la produzione del cosiddetto “Patriot europeo”, ci sono le indiscrezioni sulla possibilità di una richiesta congiunta da parte di Kyiv e Washington a Putin per un cessate il fuoco sull’attuale linea del fronte: non si può mai correre alle conclusioni quando si tratta di Trump, il presidente americano più volubile della storia, ma le premesse per l’incontro con Zelensky non sono meste come è accaduto spesso in passato.