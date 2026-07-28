“Viva l’arsenale democratico”, dice l'ex generale israeliano Yaakov Amidror

“In Israele ci sono abbastanza intercettori” ci dice Amidror. “Forse dovremo essere più tattici e, in alcuni casi, invece di lanciarne due ne lanceremo uno, oppure invece di usare un certo tipo ne useremo un altro”. Eran Ortal, ex comandante del Dado Center dell’esercito israeliano e responsabile del programma di Studi militari del Begin-Sadat Center dell’Università Bar-Ilan, spiega che parte dell’attuale crisi deriva dal declino della capacità industriale occidentale. “Negli ultimi cinquant’anni, l’occidente ha esportato gran parte della propria capacità produttiva verso Oriente e solo ora si sta svegliando. L’occidente non ha tenuto sufficientemente conto della possibilità che, pur essendo entrato in una guerra con un vantaggio tecnologico e intercettori sofisticati, la situazione sarebbe diventata drammatica una volta che la guerra si fosse protratta ”.

Netanyahu ha evocato Sparta per giustificare l’autarchia militare. Dopo il 7 ottobre, Israele ha iniziato ad ampliare le sue linee di produzione militari. “La crisi semmai riguarda quanto Israele dovrà destinare dal suo bilancio alle esigenze difensive” dice Amidror. “Prima della guerra era il cinque per cento del bilancio alla Difesa e arriverà al sei”. L’ex generale non crede che Teheran abbia più missili di quanto si stimi. “Il numero di missili e lanciatori che hanno oggi è almeno tra un terzo e la metà di quello che avevano all’inizio della guerra. E noi non abbiamo perso alcuna capacità di continuare a distruggerli nel prossimo round, se ci saremo”. Amidror non sa come potrebbe riprendere la guerra. “E’ tra gli americani e gli iraniani. Quello che so per certo è che gli iraniani non hanno trovato una soluzione alla superiorità degli americani. Non sono riusciti a impedire agli americani di distruggere nemmeno un obiettivo che gli americani avevano deciso di distruggere. Quello che hanno fatto è stato cercare di ricattare gli americani attaccando i loro alleati in tutto il medio oriente. Ma uno di questi non lo hanno attaccato e sa chi è? Israele. E sa perché? Perché hanno capito che se avessero fatto entrare Israele in guerra, si sarebbero trovati con il doppio degli obiettivi distrutti rispetto a quelli distrutti dagli americani da soli. Quindi hanno deciso di non correre il rischio di farci entrare in guerra. E hanno capito perché”.