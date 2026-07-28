La maxi-inchiesta del Monde sull'impero di Bernard Arnault

Arnault ha preparato per anni la successione, facendo crescere Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric e Jean all’interno del gruppo e affidando loro responsabilità sempre maggiori: Delphine è ceo di Christian Dior Couture, Antoine ricopre il ruolo di presidente di Berluti e di Loro Piana, Alexandre è vicepresidente esecutivo di Moët Hennessy, Frédéric è ceo della divisione orologi di Lvmh, e Jean, il più piccolo, è watch director di Louis Vuitton. Proprio questo modello, tuttavia, avrebbe progressivamente alimentato una guerra silenziosa. In un’organizzazione dove ogni nomina viene interpretata come un indizio sulle intenzioni del fondatore, qualsiasi promozione assume il valore di un’investitura. Ma il tema della successione resta ancora tabù. Lo scorso anno, Lvmh ha innalzato a 85 anni il limite di età per ricoprire le cariche di presidente e amministratore delegato, e ad aprile, secondo quanto rivelato dal Monde, Bernard Arnault, 77 anni, si sarebbe rivolto con questi toni ai cinque figli: “Smettetela di contendervi la mia poltrona, prima dimostrate il vostro valore, io sono ancora qui”. E per fugare ogni dubbio avrebbe precisato davanti all’assemblea generale del gruppo che la questione della sua sostituzione non si porrà prima di “sette o otto anni”.