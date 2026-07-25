L’Ucraina nell’Ue è un obiettivo alla portata, ma serve unanimità

Berlino. Europa avanti adagio, si riparte da Friedrich Merz. L’ allargamento dell’Ue torna al centro del dibattito grazie a un paper dello European Council on Foreign Relations (Ecfr), che riprende la proposta avanzata a maggio dal cancelliere tedesco Friedrich Merz di concedere all’Ucraina uno status di membro associato dell’Ue, consentendo ai rappresentanti di Kyiv di partecipare alle riunioni della Commissione e del Consiglio europeo senza un’adesione piena. Una soluzione respinta a caldo dal presidente Volodymyr Zelensky convinto che l’Ucraina debba ottenere una membership su un piano di parità con gli altri stati membri.

Il paper sviluppato attorno all’idea del cancelliere – il quartier generale dell’Ecfr è a Berlino – ricorda che l’allargamento è un nodo irrisolto e che alle porte dell’Ue bussano da tempo Montenegro, Albania, Kosovo, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, e la Macedonia del nord come pure la Moldavia. Le due esperte dell’Ecfr, Engjellushe Morina e Gabrielė Valodskait, premettono che laddove nessuno dei paesi candidati (con l’eccezione, forse, del Montenegro) è pronto ad aderire all’Ue oggi, “ora è proprio il momento per l’Ue e i suoi stati membri di agire”. Il paradigma si rovescia: i candidati devono sì adeguarsi agli standard loro richiesti, ma sta ai padroni di casa raggiungere una posizione unanime.

La questione è di metodo e di contenuto: da un lato, scrivono, il dibattito è circoscritto alle élite europee – una situazione che dovrà cambiare coinvolgendo gli elettori “per non lasciare terreno fertile a narrazioni populiste e di estrema destra”. Dall’altro serve un quadro di adesione adeguato alle sfide geopolitiche e interne dell’Ue: “Dovrà formarsi una coalizione chiamata “Team Enlargement”, composta da dieci stati-chiave e guidata, ça va sans dire, dalla Germania. Il paper prevede “un calendario in quattro fasi per attuare questa strategia nei prossimi 18 mesi”. La fretta (relativa) è presto spiegata: l’adesione all’Ue sarà essenziale per qualsiasi accordo di pace che Kyiv e il popolo ucraino accetteranno, e anche gli Stati Uniti hanno chiarito di vedere l’ingresso ucraino nell’Ue come indispensabile per la pace. Non ne va però solo dell’Ucraina: oggi, ribadiscono, “non riuscire a integrare i paesi candidati che confinano con il blocco rappresenta una crescente vulnerabilità in termini economici, politici e strategici”. Morina e Valodskaitė riconoscono ai leader europei di comprendere “in gran parte” l’imperativo geopolitico dell’allargamento. “Dove esitano è la pratica”.