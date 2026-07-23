Il cranio fracassato di Ann Widdecombe

Joshua Kerry ha 28 anni, viene da Rotherham, nello Yorkshire, ed è accusato di aver ucciso Ann Widdecombe, storica esponente del Partito conservatore britannico, ai Comuni dal 1987, passata poi con Nigel Farage, nel Brexit Party e in Reform Uk. Kerry è comparso due giorni fa in tribunale, dove è stata ricostruita la dinamica dell’omicidio: l’8 luglio scorso, il presunto assassino è arrivato in auto da Rotherham a Haytor, a Devon (sono circa 400 chilometri), ha parcheggiato davanti a casa di Widdecombe, è entrato tenendo in mano un martello ma nascondendolo dietro la gamba, ha trovato Widdecombe in cucina che pranzava, le ha chiesto le carte di credito e i documenti e lei non ha fatto in tempo a rispondere o a reagire: in due minuti di violenza efferata, il presunto assassino ha colpito questa signora di 78 anni ventuno volte con il martello, fracassandole il cranio. Poi ha preso i documenti e le carte di credito – ritrovate in un cestino della spazzatura – è risalito in auto ed è tornato a Rotherham. Di Joshua Kerry non si sa molto: impiegato, viveva da solo con il cane, dopo che suo padre era morto di tumore a dicembre e lui, già solitario, si era isolato ancora di più. Aveva firmato una petizione di un’organizzazione corbyniana, quindi di sinistra, e questo lo etichetta come “attivista di sinistra”, ma senza altri dettagli confermati su qualche sua iniziativa o avvisaglia.