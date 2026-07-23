Come si sveglia un Patriot

A Parigi, Zelensky ha dimostrato che un sistema di contraerea alternativo ai Patriot americani è possibile e i volenterosi gli hanno creduto, decidendo di sostenere il progetto Freyja dell’azienda Fire Point, che nella produzione e nello sviluppo di missili è davanti a tutti in Ucraina. Il messaggio a Parigi è stato chiaro: senza gli Stati Uniti facciamo fatica a difenderci, ma non per questo restiamo immobili, pensiamo, innoviamo e presto produrremo, assieme agli europei. Zelensky a inizio luglio aveva incontrato il presidente americano, Donald Trump, ad Ankara durante il vertice della Nato. L’incontro era stato pieno di sorrisi e pacche sulle spalle, qualche complimento e soprattutto si era concluso con la promessa di concedere agli ucraini la licenza per produrre le batterie Patriot, che finora rappresentano l’unica difesa possibile contro i missili di Mosca. Mykolaïv, dalla nostra inviata. La scorsa settimana, prima che la crisi politica in Ucraina concentrasse tutte le sue energie, il presidente Volodymyr Zelensky era a Parigi con i suoi alleati , i volenterosi, che durante l’incontro hanno davvero messo buona volontà nel dimostrare che l’industria europea delle armi non può dipendere dalle mancanze della produzione degli Stati Uniti. Non si può attendere, non si può regalare tempo ai missili di Mosca che proprio ora che l’Ucraina ha sempre più problemi di contraerea scatena il suo arsenale contro le città.Il messaggio a Parigi è stato chiaro: senza gli Stati Uniti facciamo fatica a difenderci, ma non per questo restiamo immobili, pensiamo, innoviamo e presto produrremo, assieme agli europei. Zelensky a inizio luglio aveva incontrato il presidente americano, Donald Trump, ad Ankara durante il vertice della Nato. L’incontro era stato pieno di sorrisi e pacche sulle spalle, qualche complimento e soprattutto si era concluso con la promessa di concedere agli ucraini la licenza per produrre le batterie Patriot, che finora rappresentano l’unica difesa possibile contro i missili di Mosca.

E’ venuto giù un tabù: per le aziende occidentali, produrre in Ucraina è possibile e vantaggioso. L’annuncio in Russia si è sentito bene, il Cremlino e i suoi propagandisti hanno protestato e commentato con sprezzo, consapevoli però che ci vorrà tempo prima che in qualche fabbrica segreta dell’Ucraina si riesca ad assemblare armi americane e, mentre il tempo scorre, si può continuare a bombardare, soprattutto nei prossimi mesi, quando i missili saranno alleati del freddo e del gelo. Mosca ha calcolato che non arriveranno in fretta neppure i Patriot già assemblati dagli Stati Uniti, indaffarati a rimettere in piedi il loro di arsenale, dopo aver sprecato intercettori contro i droni durante le prime fasi della guerra contro la Repubblica islamica dell’Iran. Zelensky la scorsa settimana, a Parigi, ha mostrato l’alternativa ucraina e qualcosa è accaduto anche a Washington.

La Lockheed Martin, la più grande azienda al mondo che opera nel settore della difesa, ha annunciato di stare lavorando a un nuovo progetto, un nuovo Patriot, più economico e rapido da produrre. Una variante inferiore rispetto al sistema a cui tutti ambiscono, ma che può arrivare sul campo di battaglia più rapidamente. L’annuncio, dopo l’inizio della guerra contro l’Iran è una rivoluzione che può liberare gli Stati Uniti e i loro alleati da molte preoccupazioni riguardanti le scorte di missili per difendersi. Il progetto si chiama Pac 3 Adapted Capability Effector, non sostituisce i Patriot di fascia alta, ma velocità e prezzo costituiscono una svolta.