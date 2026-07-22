Un disegno di legge contro la Russia a lungo atteso. L’eredità di Lindsey Graham

Questo progetto di legge – su cui Graham aveva lavorato per mesi e mesi costruendo un raro sostegno bipartisan al Senato – prende di mira anche i partner commerciali della Russia: i cinque principali importatori di petrolio e gas naturale verrebbero colpiti da dazi del 100 per cento. A oggi, questi paesi sarebbero Cina, India, Slovacchia, Ungheria e Azerbaigian per quanto riguarda il petrolio, e Cina, Francia, Giappone, Ungheria e Belgio per il gas. La legge contiene però una postilla: sono esentati dai dazi i quei paesi che stanno compiendo “passi significativi” per ridurre la dipendenza dal settore energetico russo, e le cui importazioni di gas naturale ammontano a meno del 15 per cento dell’export totale della Russia. La postilla annullerebbe i dazi per Francia, Giappone, Ungheria e Belgio, alleati degli Stati Uniti.