Nucleare e gruppi armati, il regime di Teheran copia sé stesso

Il quotidiano americano con fonti provenienti dalle intelligence israeliana e americana ha raccontato che il progetto nucleare dell’Iran è sì sepolto, ma è ancora vivo. Lo scorso autunno, dopo la Guerra dei dodici giorni, Teheran avrebbe spostato migliaia di centrifughe per l’arricchimento dell’uranio in un tunnel all’interno della montagna del Piccone (chiamata spesso con la denominazione in inglese di Pickaxe Mountain), non lontano dal sito di Natanz, più volte colpito dagli israeliani e dagli americani. E’ dal 2020 che gli iraniani costruiscono il tunnel nella montagna e quando iniziarono sei anni fa raccontarono che sarebbe servito per dei capannoni per costruire le centrifughe, ma gli israeliani ritengono che non sia l’assemblaggio delle centrifughe il vero scopo ma che il tunnel sia in grado di sostenere anche le operazioni di arricchimento dell’uranio. Negli ultimi quindici mesi, le immagini satellitari hanno mostrato un traffico costante di camion e gli eserciti di Israele e Stati Uniti pensavano che i sorvoli frequenti avrebbero dissuaso l’Iran dal riavviare il programma nucleare, ma gli iraniani hanno continuato a lavorare e le bombe non sono mai intervenute a bloccare il cantiere. Il motivo si può soltanto supporre: né gli israeliani né gli americani hanno colpito la montagna perché ritenevano che non sarebbero state sufficienti delle bombe normali e avrebbero avuto bisogno, ancora, dei bombardieri B-2 utilizzati per perforare Fordo nel giugno del 2025. Il presidente americano Donald Trump ha iniziato a parlare della montagna del Piccone sempre più spesso, ha annunciato che potrebbe essere colpita: è il simbolo di come il regime, qualsiasi cosa accada, rimanga attaccato alle sue idee, come la convinzione che per sopravvivere serva la Bomba e quindi con quello che è rimasto, seppur poco rispetto allo scorso anno, ha ripreso a lavorarci.