Julito, amico di jogging e socio in affari sul caso Plus Ultra, smonta la difesa di Zapatero

Madrid. Sui suoi rapporti con l’amico Julito Martínez l’ex primo ministro spagnolo Nel frattempo, i casi di sospetta corruzione in Spagna si sono moltiplicati. Sui suoi rapporti con l’amicol’ex primo ministro spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero è stato a suo modo dettagliato. Correvano insieme tutte le mattine per 8 km. Sappiamo anche la marca delle scarpe usate. Zapatero l’ha detto in una risposta, assai piccata, in un’audizione davanti alla commissione del Senato che si occupa della cosiddetta “Operazione Delorme”. L’inchiesta prende il nome dal medico francese che nel sec. XVII iniziò a proteggersi con la mascherina chirurgica, e infatti indagava sulle tangenti per l’acquisto di mascherine durante la pandemia.

Un altro riguarda i soldi erogati dal governo Sánchez attraverso la Sepi, la società pubblica che controlla le partecipazioni statali. Nel 2021 ha concesso un prestito di 53 milioni di euro alla compagnia aerea venezuelana Plus Ultra. L’operazione insospettì non solo i politici dell’opposizione – come l’economista ed eurodeputato liberale Luis Garicano, che la denunciò senza successo a Bruxelles – ma anche una giudice del tribunale di Madrid, Esperanza Collazos, che ne sospese la seconda rata dopo aver scoperto che parte della prima era stata usata per pagamenti a Pdvsa, la petrolifera statale venezuelana, cassaforte del regime chavista. Poi la giudice se ne andò in ferie e il collega che la sostituì cancellò la sospensione, perché Plus Ultra rischiava l’insolvenza. Infine, l’indagine venne archiviata e si è riaperta su iniziativa delle procure di Francia e Svizzera, che indagano sui flussi di danaro sospetti tra Europa e Venezuela. E’ in questo ambito che l’11 dicembre scorso scattano le perquisizioni nella sede madrilena di Plus Ultra e i fermi di polizia per il presidente e fondatore della compagnia aerea, Julio Martínez Sola, e per l’amico di Zapatero, Julito Martínez Martínez (diminutivo d’obbligo per non confonderli). E’ a questo proposito che i senatori vogliono conoscere la vera natura dei suoi rapporti con l’ex premier.

I due si conoscono dal 2011, quando Julito comprò un appartamento dai coniugi Zapatero. Quell’anno lui era ancora primo ministro in carica e il rogito fu firmato nel palazzo della Moncloa, sede del governo. Poi pare che l’amore per il jogging abbia cementato l’amicizia. L’amore per il Venezuela e per gli affari ha fatto il resto. I frequenti viaggi a Caracas Zapatero non li ha mai nascosti, anzi ne fa motivo di vanto: dimostrano la conoscenza profonda di una realtà che l’Europa, dice lui, ignora colpevolmente. Dal 2015 svolge il ruolo di mediatore diplomatico tra il governo e l’opposizione e, almeno dal 2018, ad accompagnarlo su voli noleggiati dal regime chavista c’è il compagno runner, che dichiara di aver conosciuto, tramite Zapatero, “la dama” Delcy Rodríguez.

In quanto titolare di diverse società fantasma (fra cui una a Dubai), Julito fingeva di pagare consulenze e in realtà pagava commissioni in cambio di favori, come appunto la pressione sul governo Sánchez affinché approvasse il prestito a Plus Ultra, società che a sua volta risultava cliente di Julito e delle sue scatole vuote. Intanto le figlie di Zapatero impaginavano i report del padre e Julito sganciava lauti compensi (un milione di euro). Stando alle sue dichiarazioni recenti “hanno riscosso per tre anni senza lavorare”.