C'è Maga e Maga. Laura Loomer arriva a Kyiv per correggersi dopo anni da megafono filorusso

Laura Loomer, una delle più influenti sostenitrici di Donald Trump, del mondo Maga e di America first, è arrivata in Ucraina per “cercare la verità”, scusandosi per aver sostenuto la Russia e per aver trattato la leadership ucraina come mendicanti nazisti: “Mi sbagliavo, ho la responsabilità di correggere le mie parole”. Qualche settimana fa, Loomer aveva mandato un suo inviato in Ucraina – conduce una trasmissione su YouTube, Loomer Unleashed, molto popolare nel mondo trumpiano – e aveva già ammesso di essere per anni “caduta nella propaganda russa”, un errore da correggere . Ora è andata lei a Kyiv: Trump non ci è mai andato, nonostante i molti inviti, e nemmeno i suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner.

Margarita Simonyan, direttrice della tv del Cremlino Rt, “valchiria della propaganda russa”, come l’ha definita il Financial Times, ha scritto su X a Loomer: “Non vedo l’ora di leggere i tuoi reportage obiettivi da ‘Kyiv’. Ci erano piaciuti molto i tuoi articoli su Rt, ai tempi”. Loomer ha risposto che sì, aveva scritto per Rt nel 2021 perché era caduta nella trappola della disinformazione russa, e ci ha messo molto tempo a capire che era appunto una trappola e ora che lo ha compreso, vuole aprire gli occhi al mondo Maga, denunciando il “podcastistan” dei commentatori filorussi e anti Israele, a partire da Tucker Carlson – che spesso Loomer chiama “Tucker Qatarlson”. Non solo, Loomer appaia le frasi dette da Maga americani e da propagandisti russi per dimostrare la connessione e allarga le accuse agli alleati della Russia, l’Iran e la Cina, e ai loro sostenitori. Lo fa per difendere Trump dalle serpi in seno e per difendere l’America, ma non dice mai che anche il presidente americano volutamente ignora le alleanze e la propaganda russa. Si sa che scontrarsi direttamente con Trump è distruttivo, Loomer vuole aprire gli occhi ai Maga non perdere il posto e l’influenza, ma fatta eccezione per il presidente se la prende con altri esponenti dell’Amministrazione, come Kash Patel – il direttore dell’Fbi che secondo le cronache è un po’ assente un po’ alcolizzato e un po’ ondivago – che stando a uno scoop di Politico sta organizzando una preoccupante visita a Mosca e a San Pietroburgo, in ottobre.