Mai più elezioni in Nicaragua. La promessa di Daniel Ortega

Aveva appena rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia per la richiesta di Antonio Tajani di estradare Alessio Casimirri, il brigatista assassino di Aldo Moro. Ma adesso Daniel Ortega va oltre, annunciando che in Nicaragua non ci saranno più elezioni.

L'ottantenne presidente, in carica dal 2007, ha parlato domenica, tornando ad apparire in pubblico dopo 61 giorni, durante la cerimonia per il 47esimo anniversario della rivoluzione sandinista. Ad alcune migliaia di dipendenti statali precettati ha detto che “non ci saranno più elezioni qui, così che [i partiti di opposizione] possano tentare di impadronirsi del governo”. “Lavoreremo con l'Assemblea Nazionale e le istituzioni competenti sulle leggi, perché abbiamo bisogno di leggi che costruiscano un muro, una barriera, contro i golpisti e i traditori che svendono il loro paese”.

Di nuovo l'Onu ha accusato direttamente Ortega e Murillo per la morte del 73enne leader indigeno e deputato Brooklyn Rivera, che ha trascorso quasi tre anni imprigionato senza comunicazione, per essersi opposto alla consegna di terre degli indigeni a interessi cinesi (il regime ha consegnato ai cinesi il 10 per cento del territorio nazionale). La Commissione Interamericana sui Diritti Umani ha appena richiesto informazioni alla dittatura di Ortega in merito alla sorte del vescovo Juan Abelardo Mata Guevara, scomparso da oltre due settimane. Secondo organizzazioni come Human Rights Watch, in Nicaragua c'è una cinquantina di prigionieri politici. Il regime ha privato della cittadinanza 546 persone e chiuso oltre 5.600 organizzazioni non governative, 29 università e 58 organi di informazione. Ortega è inoltre accusato di torture, sparizioni, uccisioni di oppositori all'estero, repressione dell'attività religiosa.