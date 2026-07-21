Syrsky è scomodo per guidare l’esercito ucraino, ma i suoi risultati restano

Kyiv. Il briefing di 90 minuti tenuto il 17 luglio dall’ex ministro della Difesa Fedorov ha ammesso per la prima volta di aver avuto, durante i sei mesi al ministero, un conflitto con il comandante in capo dell’esercito Oleksandr Syrsky. Secondo le sue parole, Syrsky avrebbe consegnato un ultimatum al presidente Volodymyr Zelensky, chiedendo la rimozione del ministro della Difesa. Fedorov ha mostrato pubblicamente una diapositiva, che in precedenza avevano visto soltanto lui e il presidente, in cui erano elencati i 10 problemi principali delle Forze armate. Tra questi: l’Ucraina combatte a livello tattico, non strategico; nessuno è responsabile di nulla; menzogne ​​continue; iniziative bloccate e uno “scontro burocratico” tra lo stato maggiore e il ministero della Difesa; l’erosione del capitale umano sul campo di battaglia senza un’analisi delle perdite; l’isolamento e la tossicità di coloro che sono in fase di addestramento; il sistema dei corpi d’armata non ancora pienamente operativo; i comandanti costantemente sostituiti. Il briefing di 90 minuti tenuto il 17 luglio dall’ex ministro della Difesa Mykhailo Fedorov , dopo le sue dimissioni, ha scioccato molti ucraini per la sua franchezza. “E’ ora di una conversazione da adulti”, ha esordito.Secondo le sue parole, Syrsky avrebbe consegnato un ultimatum al presidente Volodymyr Zelensky, chiedendo la rimozione del ministro della Difesa. Fedorov ha mostrato pubblicamente una diapositiva, che in precedenza avevano visto soltanto lui e il presidente, in cui erano elencati i 10 problemi principali delle Forze armate. Tra questi: l’Ucraina combatte a livello tattico, non strategico; nessuno è responsabile di nulla; menzogne ​​continue; iniziative bloccate e uno “scontro burocratico” tra lo stato maggiore e il ministero della Difesa; l’erosione del capitale umano sul campo di battaglia senza un’analisi delle perdite; l’isolamento e la tossicità di coloro che sono in fase di addestramento; il sistema dei corpi d’armata non ancora pienamente operativo; i comandanti costantemente sostituiti.

Quando Zelensky disse a Fedorov che, nonostante tutto, non aveva intenzione di sostituire Syrsky, l’allora ministro acconsentì, poiché soltanto il comandante in capo poteva prendere una decisione del genere, e il giovane e intraprendente funzionario decise di imparare a lavorare con Syrsky. “Ma ci siamo trovati di fronte al fatto che tutte le iniziative che proponevamo venivano bloccate”, ha affermato Fedorov, secondo il quale il comandante in capo non era disposto a parlare direttamente con lui dei problemi e a cercare soluzioni. “Non ho posto condizioni: o io o Syrsky. Ho detto: sconfiggeremo la Russia anche con un comandante in capo”, ha dichiarato Fedorov. La trasmissione del briefing su YouTube è stata vista da oltre un milione di persone. I manifestanti che si sono radunati nella piazza vicino al Teatro Ivan Franko hanno immediatamente preso di mira Syrsky con critiche feroci, spostando l’attenzione da Fedorov a lui. “Syrsky deve andarsene”, “Fedorov ministro, Syrsky all’assalto”, hanno scritto i manifestanti su cartelli di cartone. Le richieste degli organizzatori della protesta si riducevano a due soli punti: la rimozione di Syrsky dal comando delle Forze armate ucraine e il ritorno di Fedorov alla carica di ministro della Difesa.

Oleksandr Syrsky, 60 anni, ha assunto il comando dell’esercito l’8 febbraio 2024, subito dopo le dimissioni di Valeri Zaluzhny, che godeva di ampia popolarità ed era visto dalla squadra di Volodymyr Zelensky come un potenziale rivale politico. Il presidente ha inviato Zaluzhny a ricoprire la carica di ambasciatore dell’Ucraina nel Regno Unito, lontano da Kyiv. Syrsky è un comandante militare di grande esperienza, ma non ha ambizioni politiche; si concentra esclusivamente sulla guerra e trascorre la maggior parte del suo tempo vicino al fronte. Persino Fedorov ne riconosce i meriti. “Nel 2022 ha salvato il nostro paese”, ha ammesso durante il briefing. Ha guidato le operazioni di Kyiv, Kharkiv e Kherson, che hanno liberato numerosi territori. I suoi successi in combattimento non vanno sottovalutati, ma la guerra è cambiata radicalmente da allora. La tecnologia dei droni si evolve quattro volte all’anno, e alcune tecnologie addirittura 20-30 volte all’anno. “Non possiamo combattere come prima”, ha detto Fedorov, sostenitore di una guerra asimmetrica contro i russi. Syrsky ha replicato alle dichiarazioni del suo avversario, scrivendo di essere orgoglioso del fatto che l’operazione di Kyiv del 2022 abbia permesso di difendere la capitale: “E ora si possono tenere briefing in questo luogo, si possono formulare visioni, si possono prendere decisioni”, ha dichiarato il comandante in capo, chiudendo i commenti sui suoi profili social.