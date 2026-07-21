EsteriLe mediazioni di Zelensky
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Syrsky è scomodo per guidare l’esercito ucraino, ma i suoi risultati restano
Dopo le dimissioni, l'ex ministro della Difesa Fedorov ha rivelato il conflitto con il comandante in capo. Intanto le persone scese in piazza chiedono la rimozione del generale, ma molti militari invitano i civili a non umiliare l’uomo che si è assunto la responsabilità della difesa del paese per tutti questi anni
21 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 17:17
Kyiv. Il briefing di 90 minuti tenuto il 17 luglio dall’ex ministro della Difesa Mykhailo Fedorov, dopo le sue dimissioni, ha scioccato molti ucraini per la sua franchezza. “E’ ora di una conversazione da adulti”, ha esordito. Fedorov ha ammesso per la prima volta di aver avuto, durante i sei mesi al ministero, un conflitto con il comandante in capo dell’esercito Oleksandr Syrsky. Secondo le sue parole, Syrsky avrebbe consegnato un ultimatum al presidente Volodymyr Zelensky, chiedendo la rimozione del ministro della Difesa. Fedorov ha mostrato pubblicamente una diapositiva, che in precedenza avevano visto soltanto lui e il presidente, in cui erano elencati i 10 problemi principali delle Forze armate. Tra questi: l’Ucraina combatte a livello tattico, non strategico; nessuno è responsabile di nulla; menzogne continue; iniziative bloccate e uno “scontro burocratico” tra lo stato maggiore e il ministero della Difesa; l’erosione del capitale umano sul campo di battaglia senza un’analisi delle perdite; l’isolamento e la tossicità di coloro che sono in fase di addestramento; il sistema dei corpi d’armata non ancora pienamente operativo; i comandanti costantemente sostituiti.
Quando Zelensky disse a Fedorov che, nonostante tutto, non aveva intenzione di sostituire Syrsky, l’allora ministro acconsentì, poiché soltanto il comandante in capo poteva prendere una decisione del genere, e il giovane e intraprendente funzionario decise di imparare a lavorare con Syrsky. “Ma ci siamo trovati di fronte al fatto che tutte le iniziative che proponevamo venivano bloccate”, ha affermato Fedorov, secondo il quale il comandante in capo non era disposto a parlare direttamente con lui dei problemi e a cercare soluzioni. “Non ho posto condizioni: o io o Syrsky. Ho detto: sconfiggeremo la Russia anche con un comandante in capo”, ha dichiarato Fedorov. La trasmissione del briefing su YouTube è stata vista da oltre un milione di persone. I manifestanti che si sono radunati nella piazza vicino al Teatro Ivan Franko hanno immediatamente preso di mira Syrsky con critiche feroci, spostando l’attenzione da Fedorov a lui. “Syrsky deve andarsene”, “Fedorov ministro, Syrsky all’assalto”, hanno scritto i manifestanti su cartelli di cartone. Le richieste degli organizzatori della protesta si riducevano a due soli punti: la rimozione di Syrsky dal comando delle Forze armate ucraine e il ritorno di Fedorov alla carica di ministro della Difesa.
Oleksandr Syrsky, 60 anni, ha assunto il comando dell’esercito l’8 febbraio 2024, subito dopo le dimissioni di Valeri Zaluzhny, che godeva di ampia popolarità ed era visto dalla squadra di Volodymyr Zelensky come un potenziale rivale politico. Il presidente ha inviato Zaluzhny a ricoprire la carica di ambasciatore dell’Ucraina nel Regno Unito, lontano da Kyiv. Syrsky è un comandante militare di grande esperienza, ma non ha ambizioni politiche; si concentra esclusivamente sulla guerra e trascorre la maggior parte del suo tempo vicino al fronte. Persino Fedorov ne riconosce i meriti. “Nel 2022 ha salvato il nostro paese”, ha ammesso durante il briefing. Ha guidato le operazioni di Kyiv, Kharkiv e Kherson, che hanno liberato numerosi territori. I suoi successi in combattimento non vanno sottovalutati, ma la guerra è cambiata radicalmente da allora. La tecnologia dei droni si evolve quattro volte all’anno, e alcune tecnologie addirittura 20-30 volte all’anno. “Non possiamo combattere come prima”, ha detto Fedorov, sostenitore di una guerra asimmetrica contro i russi. Syrsky ha replicato alle dichiarazioni del suo avversario, scrivendo di essere orgoglioso del fatto che l’operazione di Kyiv del 2022 abbia permesso di difendere la capitale: “E ora si possono tenere briefing in questo luogo, si possono formulare visioni, si possono prendere decisioni”, ha dichiarato il comandante in capo, chiudendo i commenti sui suoi profili social.
Ma non ha fatto nulla per rassicurare gli ucraini che hanno aggiunto un altro elemento alla lista delle critiche nei suoi confronti, tra le quali figurano gli “assalti con carne da cannone” e la creazione di unità d’assalto come Skelya. Un’inchiesta giornalistica del sito Babel ha rivelato l’esistenza di una pratica nel reggimento che prevede brutali pestaggi del personale mobilitato durante l’addestramento al combattimento. Molti militari, anche tra coloro che criticano Syrsky, hanno invitato i civili alla calma e a non umiliare l’uomo che si è assunto la responsabilità della difesa dell’Ucraina per tutti questi anni. “Una critica costruttiva non richiede slogan denigratori o insulti”, ha scritto su Facebook Yaryna Chornoguz, una militare ucraina. Syrsky però è ormai diventato una figura troppo scomoda per Zelensky, proprio come lo era stato un tempo il suo capo di gabinetto, Andriy Yermak. Negli ultimi quattro giorni, il presidente ha parlato con i comandanti di brigata e di corpo d’armata tramite videoconferenza o li ha incontrati di persona. Ha dichiarato di monitorare attentamente le reazioni dell’opinione pubblica e di ascoltare le posizioni del popolo ucraino. Ha inoltre sottolineato la sua apertura al dialogo, anche su questioni complesse relative al personale. Il 18 luglio, Zelensky ha parlato sia con Fedorov che con Syrsky. “Ci saranno sicuramente dei cambiamenti”, ha scritto in seguito l’ex ministro della Difesa sui social media, aggiungendo che il dialogo con il presidente è in corso. “Credo che tutto si risolverà”, ha dichiarato.