La Francia è il primo paese dell’Ue a vietare i social ai minori di 15 anni

Le piattaforme social hanno manifestato a più riprese la loro ostilità ai divieti generalizzati, sottolineando di avere già adottato misure per proteggere gli utenti più giovani, comprese le restrizioni sull’età. Ma con la nuova legge dovranno integrare “lo strumento o gli strumenti” che ritengono opportuni per rispettare la verifica dell’età, ha precisato all’Afp la relatrice del testo Laure Miller, deputata di Renaissance, il partito macronista. Ne sono stati sviluppati diversi, tra cui France Identité e un altro strumento di una filiale di La Poste, Docaposte, che gestisce già gli spazi di lavoro digitali destinati ai minori. Anche la Commissione europea ha presentato ad aprile un’app a livello continentale per la verifica dell’età, che potrà aiutare gli stati membri ad attuare tali restrizioni. Macron si augura che gli altri paesi dell’Ue seguiranno il modello francese, che a sua volta si ispira a quello australiano. Per l’inquilino dell’Eliseo, “proteggere i nostri bambini non è solo una questione di regolamentazione: è una questione di civiltà”.