Barbara Butch è perfettamente di sinistra ma è ebrea. Il concerto interrotto

“Ho firmato un articolo per denunciare l’antisemitismo in Francia, l’antisemitismo che subisco quotidianamente fin dall’infanzia e che si è intensificato dopo le Olimpiadi”, denunciò all’epoca su Instagram Barbara Butch, pubblicando gli screenshot dei messaggi di odio ricevuti. “Questo modo di attaccarmi è intollerabile. E quando viene dal proprio campo, non c’è cosa peggiore”, aggiunse colei che si definisce “lesbica, grassa e ebrea”. Sabato scorso, l’artista francese è stata protagonista di un nuovo attacco da parte della galassia pro Pal. Mentre si stava esibendo nel quadro del festival Cabaret Frappé di Grenoble, un centinaio di militanti muniti di bandiere e fischietti hanno iniziato a contestarla e a lanciare oggetti e bottiglie sul palco, costringendola ad abbandonare rapidamente il palcoscenico. Curiosità: l’abbandono è avvenuto mentre Butch stava cantando “Imagine” di John Lennon, inno di pace e amore universale per eccellenza. “Barbara Butch è stata vilipesa in quanto artista ebrea”, ha denunciato su Cnews Philippe Meyer, vicepresidente del Crif (Conseil représentatif des institutions juives en France).