Togliere Fedorov non rafforza la Difesa ucraina

Fedorov ha anche tolto uno dei vantaggi che i russi avevano usurpato usando Starlink senza avere le licenze necessarie: era bastato parlare direttamente con Elon Musk, dirgli che Mosca non pagava per il servizio e in poco tempo i terminali abusivi che aiutavano i droni a colpire le città o i treni in corsa erano stati disattivati. Ora Fedorov potrebbe essere sostituito dal ministro dell’Interno Ihor Klymenko e non è chiaro se verrà spostato a un altro incarico dentro al governo. Secondo il Kyiv Independent, Zelensky avrebbe preso la decisione dopo essersi consultato con Syrskyi. Zelensky ha detto ai giornalisti che serve dialogo fra le Forze armate e il ministero, serve essere “sulla stessa lunghezza d’onda”. Il presidente ucraino si è trovato di fronte a un dubbio difficile da risolvere per un paese in guerra: armonia o efficienza? Se è vero che le decisioni di Fedorov erano impopolari fra i militari, è innegabile che il ministro stava rivoluzionando la Difesa con risultati portati in pochi mesi. Nessuna scelta è semplice in Ucraina, i rischi hanno a che fare con la sopravvivenza.