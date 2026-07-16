L’artista digitale Cao Yuxi ci racconta come si allena l’algoritmo a guardare la natura
L'installazione "Nature's Computility", presentata al festival Videocittà che si è tenuto dal 10 al 12 luglio al Gazometro di Roma, scompone la realtà in particelle e attraverso il processo tecnologico ne riporta in vita la "parte umana". Un dialogo sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in Cina, Stati Uniti ed Europa e il confine tra figurativo e astratto
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Nata a Roma, all'università tra le tante lingue e civiltà orientali ho scelto il cinese. Grazie a un progetto di doppio titolo ho studiato un anno a Pechino, rapita dal romanticismo delle poesie Tang. Negli anni ho sviluppato un talento particolare per le passioni più costose, collezionando corsi: fotografia, ceramica, poi giornalismo. Dal 2021 lavoro al Foglio, nella redazione (umana) degli Esteri e in quella virtuale del Foglio AI.