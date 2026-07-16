L’artista digitale Cao Yuxi ci racconta come si allena l’algoritmo a guardare la natura

Quando ha iniziato, prima in Cina e poi negli Stati Uniti, Cao era concentrato nel voler impressionare con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Poi qualcosa è cambiato, “è diventato una moda” racconta, e ora che tutti sentono l’AI come una minaccia incombente il mio approccio è cambiato: sento il bisogno di andare nella direzione opposta. Il suo slogan è diventato: AI not art, l’intelligenza artificiale non è arte, è uno strumento per velocizzare il lavoro, “un’informazione di partenza che ti ricorda cosa stavi effettivamente cercando. Ma il risultato dell’AI non è mai il lavoro finale in sé”. L’artista ricorda i primi anni in cui, dieci anni fa, si è formata online una vera comunità dedicata a questo tipo di “arte tecnologica”, il pubblico guardava stupito alle tecniche innovative, mentre oggi molte aziende pensano soltanto: “Se posso generarlo con l’AI significa che il processo per arrivarci è velocissimo, quindi deve costare poco”. Così con gli occhi spenti dalla disillusione Cao si lascia trasportare dai tempi cambiati, l’economia cinese che peggiora rapidamente, la disoccupazione, l’AI sempre più accessibile e un contesto politico che non lascia spazio all’arte come in Europa. “In Cina, molti artisti devono avere l’arte come lavoro secondario, part-time: hai bisogno di qualcos’altro per andare avanti”. Racconta di stare vivendo un periodo di incertezza come tanti cinesi, “sto facendo ancora la cosa giusta?”, si domanda spesso. Racconta di essere arrivato a Roma con un senso di insicurezza, non di paura, “ma un certo smarrimento per quello che sta accadendo in Cina, perché lì la gente non coglie il senso di quello che faccio?”. Poi ogni volta che arriva a Parigi, a Praga, perfino a Roma e “presento un nuovo lavoro mi sento di nuovo capito, riparto con una nuova dose di fiducia”. “Trovo che in Europa il contesto sia molto più favorevole, è più semplice per un artista continuare a lavorare su ciò che si vuole”.