L’allarme lituano su possibili attacchi russi. Cartoline per il campo Lavrov

Il problema è che la minaccia russa non comincia soltanto quando un carro armato attraversa un confine. Comincia quando si incendiano depositi, si attaccano reti elettriche, si organizzano operazioni sotto falsa bandiera. L’Unione europea e il Regno Unito hanno appena attribuito al Centro 16 dell’Fsb l’attacco informatico contro la rete energetica polacca che avrebbe potuto lasciare senza elettricità mezzo milione di persone durante l’inverno. Anche questa, per il campo Lavrov, sarà probabilmente una coincidenza. Mosca ha naturalmente risposto parlando di allarmismo, lavaggio del cervello e pretesti per militarizzare i Baltici. E il copione del Cremlino, ma è anche il copione di troppi europei: la Russia mette alla prova l’occidente, e il vero colpevole diventa chi osa accorgersene. Mosca lavora ogni giorno per rendere più debole, divisa e impaurita l’Europa. Negarlo non significa essere pacifisti. Significa offrire a Putin la certezza che, dopo ogni provocazione, troverà qualcuno disposto a chiamarla fantasia.