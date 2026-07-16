La difesa fa ricchi i Trump

Mentre l’Amministrazione in carica ha fatto della modernizzazione degli strumenti bellici un pilastro della propria agenda di sicurezza nazionale, i fondi legati ai fratelli Trump hanno investito in più di una decina di aziende di tecnologia militare e altre imprese che cercano commesse dal Pentagono e da agenzie federali. Lo rivela un’analisi del Washington Post basata su banche dati pubbliche sugli appalti federali, comunicati stampa e dati di PitchBook, una piattaforma di ricerca sul capitale di rischio. II figlio del presidente Donald Trump , Donald jr. ed Eric, hanno messo insieme delle start-up di tecnologia militare che stanno beneficiando delle nuove priorità di spesa del Pentagono, intrecciando così ancora un po’ gli interessi degli Stati Uniti con le fortune finanziarie della famiglia Trump in un settore enormemente rilevante per la sicurezza nazionale.Lo rivela un’analisi del Washington Post basata su banche dati pubbliche sugli appalti federali, comunicati stampa e dati di PitchBook, una piattaforma di ricerca sul capitale di rischio.

La maggior parte degli investimenti è avvenuta da quando Trump è stato eletto presidente per la seconda volta. Le aziende hanno collettivamente generato almeno 3,2 miliardi di dollari in commesse dirette dal governo da quando i due fratelli vi hanno investito, più altri 3,1 miliardi di dollari in opzioni contrattuali future. Alcune si sono aggiudicate posti ambiti nelle liste di appaltatori pre approvati, che possono concorrere in esclusiva per lavori futuri fino a quasi 200 miliardi di dollari. I figli di Trump fanno parte di gruppi di investimento che hanno riversato capitali in appaltatori del governo già affermati, come SpaceX e Anduril, così come in start-up meno conosciute che puntano a costruire una nuova generazione di armamenti agili e tecnologicamente avanzati – dai droni ai robot umanoidi capaci sia di tagliare l’erba sia di usare la forza letale. La maggior parte delle aziende opera nel settore della difesa, ma alcune si concentrano su prodotti non destinati al campo di battaglia: una collabora con la maison di lusso Prada per progettare tute spaziali, un’altra sta cercando di costruire computer quantistici.

I portavoce delle aziende che hanno risposto alle richieste di commento hanno dichiarato che le loro società si sono aggiudicate le commesse attraverso rigorosi processi di appalto del Pentagono, basati sui meriti dei loro prodotti e servizi – senza alcun aiuto o intervento da parte della famiglia del presidente. Alcuni hanno detto che i loro dirigenti conoscevano appena i fratelli Trump o li avevano incontrati solo poche volte. Molte delle aziende avevano ottenuto contratti – anche durante l’Amministrazione Biden – prima ancora che i due fratelli vi investissero. Se è vero che i Trump hanno ampliato il proprio giro di affari familiare oltre il settore immobiliare, includendo consistenti quote in criptovalute e attività minerarie, l’entità dei loro investimenti nella tecnologia militare è meno nota – e sorprendente, visto che il settore dipende dai finanziamenti pubblici ed è rilevante nel contesto di guerre in rapida evoluzione.

Insieme, SpaceX e Anduril rappresentano il 97 per cento della liquidità governativa diretta censita dal Washington Post e il 42 per cento delle opzioni contrattuali future garantite. Escludendo questi due colossi dall’analisi, altre 13 start-up legate ai fratelli Trump hanno incassato quasi 1,8 miliardi di dollari in impegni federali a lungo termine e 103 milioni di dollari in liquidità diretta sotto l’Amministrazione Trump, dopo l’investimento dei due fratelli. Dieci delle 15 aziende censite avevano già rapporti commerciali con il governo prima dell’investimento dei fratelli, e otto avevano contratti già durante l’Amministrazione Biden. Cinque hanno ottenuto i primi contratti dopo l’investimento dei fratelli e mentre il padre era già presidente. Né Eric Trump né Donald jr., vicepresidenti della Trump Organization che non ricoprono ruoli ufficiali nel governo federale, avevano un’esperienza rilevante nel settore della tecnologia militare prima di iniziare a investire massicciamente in aziende che cercano contratti con il Pentagono e altre agenzie federali. I figli di Trump hanno descritto i propri investimenti in termini patriottici. Eric Trump ha detto che gli Stati Uniti “devono vincere” la corsa all’intelligenza artificiale. Trump jr. ha più volte sostenuto che gli Stati Uniti dovrebbero sviluppare una base industriale capace di produrre droni in massa per rispondere alle potenziali minacce della Cina. Funzionari della Casa Bianca e del Pentagono hanno dichiarato che non c’è nulla di inappropriato nel fatto che i figli del presidente investano in aziende che beneficiano di rapporti commerciali con il governo federale. “E’ la stessa vecchia narrazione che i democratici portano avanti contro il presidente Trump, la sua famiglia e la sua Amministrazione da un decennio”, ha dichiarato in una nota Anna Kelly, portavoce della Casa Bianca: “Non ci sono conflitti di interesse”.

Un portavoce del Pentagono, Joel Valdez, ha dichiarato in una nota che “nessuna azienda riceve un trattamento preferenziale” e che “affiliazioni esterne, investitori o legami politici non giocano assolutamente alcun ruolo nelle decisioni di finanziamento del dipartimento”. Ma alcuni osservatori indipendenti in materia di etica, così come esponenti democratici al Congresso, sostengono che gli affari conclusi dai figli di Trump minino la fiducia pubblica nel processo degli appalti e possano consentire ai due fratelli di trarre profitto dal loro accesso privilegiato alla carica più alta del paese. Gli investimenti dei fratelli sono avvenuti principalmente tramite due società in cui sono coinvolti: 1789 Capital e American Ventures.

Trump jr. investe nella tecnologia militare e in aziende che cercano commesse dal Pentagono attraverso 1789 Capital, una società di venture capital che i suoi soci definiscono dedita al “capitalismo patriottico”. 1789 ha investito in 11 delle 15 aziende di difesa, robotica e intelligenza artificiale che hanno rapporti commerciali con il Pentagono. Il principale broker di Eric Trump è American Ventures, una divisione di una boutique bancaria d’investimento chiamata Dominari Holdings. Con sede nella Trump Tower a New York, Dominari è diventata una società chiave per gli affari dei due fratelli in criptovalute, attività minerarie e difesa, secondo documenti pubblici e dichiarazioni della stessa Dominari. SpaceX di Elon Musk è tra le aziende sostenute da 1789, così come l’appaltatore della difesa Anduril. Altre start-up in cui la società ha investito sono meno note: Hadrian, che costruisce impianti industriali intelligenti per il settore aerospaziale, della difesa e marittimo, ha recentemente ricevuto un impegno da 900 milioni di dollari dalla Marina. Vulcan Elements, una start-up di tre anni che produce magneti di terre rare, si è aggiudicata alla fine del 2025 un prestito del Pentagono da 620 milioni di dollari. L’azienda è stata scelta con priorità rispetto ad altre società che erano in lista per ottenere finanziamenti (Vulcan ha dichiarato di aver sviluppato una funzione di difesa “all’avanguardia nel settore” e di “non aver chiesto né sollecitato ai propri investitori di facilitare il prestito del Pentagono”). Alcune di queste aziende sono collegate tra loro. Il produttore di droni Unusual Machines è stato quotato in borsa da Dominari all’inizio del 2024, e Trump jr. è diventato consulente strategico più avanti nello stesso anno. L’amministratore delegato di Unusual Machines, Allan Evans, ha detto che il coinvolgimento di Trump jr. ha rafforzato la visibilità dell’azienda e il prezzo delle sue azioni. Quest’anno Unusual Machines ha investito 30 milioni di dollari in Powerus, una start-up di droni della Florida in cui investe anche American Ventures. I due fratelli hanno investito in – o fatto da consulenti per – almeno quattro produttori di droni, tutti aggiudicatari di commesse governative durante la seconda Amministrazione Trump. Due di questi avevano già rapporti commerciali con il governo prima dell’investimento dei fratelli Trump.

Il nascente settore statunitense dei droni ha in particolare beneficiato delle politiche del presidente, tra cui la direttiva di dicembre della Federal Communications Commission per bloccare l’importazione di nuovi droni cinesi, e un ordine esecutivo del giugno 2025 che impone alle agenzie federali di accelerare i test e la commercializzazione di tecnologia statunitense per droni. Il mercato dei droni è attualmente dominato dalla Cina. Gli investitori e le aziende censite stanno beneficiando di una nuova filosofia del Pentagono, che privilegia armamenti più piccoli e agili e offre una corsia preferenziale verso le commesse governative per le start-up selezionate che possiedono tecnologie che il dipartimento intende sviluppare rapidamente. Questo cambio di rotta era già in atto durante l’Amministrazione Biden, ma è stato accelerato dai funzionari dell’Amministrazione Trump. E’ in larga parte una risposta alla natura mutevole della guerra, come dimostrano conflitti come quello tra Russia e Ucraina, in cui i droni in particolare hanno avuto un ruolo senza precedenti sul campo di battaglia. Gli esperti di politica della difesa citano quel conflitto, così come l’instabilità in corso in medio oriente, per sostenere la necessità di potenziare la capacità produttiva militare interna degli Stati Uniti.

Prima dei Trump, altri membri di famiglie presidenziali avevano lavorato in settori il cui destino era legato a normative o finanziamenti governativi. Hunter Biden ha lavorato come consulente aziendale quando suo padre era vicepresidente, e due dei figli di George H.W. Bush hanno lavorato per compagnie petrolifere mentre il padre ricopriva quella carica. Ciò nonostante, la vastità del coinvolgimento della famiglia Trump in attività private destinate a beneficiare di decisioni e politiche federali pone sfide inedite. Ex funzionari della difesa ed esperti di policy hanno affermato che il Pentagono, sotto l’Amministrazione Trump, agisce con minore trasparenza quando si tratta di favorire le prospettive di determinate aziende. In una conferenza sugli investimenti l’anno scorso, Donald jr. ha descritto il proprio coinvolgimento nelle decisioni del dipartimento della Difesa dicendo di aver “contribuito a definire parte della comunicazione” del dipartimento. Nel suo podcast ha raccontato che, nell’assistere il segretario alla Difesa Pete Hegseth nelle decisioni sul personale, cercava candidati intenzionati a spendere di più sui droni. “Anche se non comprare droni dalla Cina è nell’interesse pubblico, è del tutto legittimo dubitare che lo sia quando la famiglia Trump ne trae un beneficio finanziario”, dice Kathleen Clark, avvocata esperta di etica governativa e docente alla Washington University School of Law. Sebbene Clark abbia precisato di non essere favorevole a una legge che vieti ai familiari del presidente di concludere affari con aziende che cercano contratti governativi – perché nella pratica sarebbe difficile tracciare un confine netto, dato il numero di aziende che cercano commesse – ritiene che i due fratelli dovrebbero astenersi da questo tipo di attività. Ha aggiunto che gli investimenti dei fratelli Trump nella tecnologia militare vanno considerati nel contesto più ampio dello smantellamento dei meccanismi di controllo e degli standard anticorruzione nel ramo esecutivo, avvenuto durante il secondo mandato di Trump: “Sarebbe del tutto comprensibile che un decisore all’interno del governo federale, sotto Trump 2.0 ritenesse pericoloso agire contro gli interessi finanziari della famiglia Trump”.

Pochi giorni dopo la vittoria elettorale del padre per il secondo mandato, Trump jr. ha annunciato di essere entrato in 1789 Capital, con sede a Palm Beach, in Florida, come socio. La società è controllata da Chris Buskirk, stratega di punta del vicepresidente J. D. Vance, e da Omeed Malik, finanziatore di Trump (tra i cofondatori figura anche la finanziatrice di destra Rebekah Mercer). Malik e Buskirk sono amici stretti di Donald jr., e Malik investiva già insieme a lui da diversi anni, nella piattaforma tecnologica di destra Rumble e in altre società che i due definiscono parte di un’economia “anti woke”. Nel 2020 i due avevano scritto un editoriale sul conservatore Daily Caller, in cui esortavano le aziende statunitensi a fare di più per contrastare il peso economico della Cina. I soci di 1789 descrivono la propria filosofia di investimento come un capitalismo patriottico fedele ai principi dell’America first, tra cui il rilancio della base industriale statunitense e il sostegno alle aziende che indeboliscono il vantaggio della Cina in settori chiave delle filiere produttive. La società “ha capito prima di altri che lo scenario geopolitico e il sistema internazionale stavano cambiando”, ha detto una persona a conoscenza del pensiero dei soci di 1789: “Gli Stati Uniti avrebbero dovuto reindustrializzarsi e rafforzare la propria base della difesa”. Il fatto che questa visione sia oggi, di fatto, politica nazionale “non significa che sia corruzione”, ha aggiunto la stessa persona.

Da quando Donald jr. vi è entrato, questa società relativamente poco conosciuta ha visto un’ondata di interesse da parte degli investitori, raccogliendo circa 3 miliardi di dollari in capitale gestito, secondo la persona a conoscenza dei fatti della società. Ciò le ha permesso di scrivere assegni consistenti per aziende sul punto di quotarsi in borsa. 1789 ha acquisito quote consistenti di SpaceX e Cerebras alla fine del 2025, meno di un anno prima dei rispettivi debutti in borsa da record, secondo documenti pubblici. “Non ci sono conflitti di interesse in 1789 – dove nessuno ha mai prestato servizio nel governo – a differenza dei chiari conflitti dei massimi esponenti democratici, che hanno monetizzato specificamente la propria esperienza governativa”, ha detto Chandler Costello, portavoce di 1789 Capital. “Dov’era tutto questo scandalo quando abbondavano i conflitti di interesse per questi esponenti democratici di altissimo livello?”. Un’altra persona a conoscenza di 1789 Capital ha detto che Trump jr. non siede nel comitato investimenti della società, il che significa che non ha alcun ruolo formale nelle decisioni di investimento: “Donald non ha alcun rapporto con il governo federale nell’ambito del suo ruolo in nessuna delle aziende in cui investe o per cui fa da consulente”, ha detto Andy Surabian, portavoce di Donald jr. La Trump Organization, Dominari Holdings e American Ventures non hanno risposto alle richieste di commento.

Eric Trump ha dichiarato di essere uno dei tanti investitori passivi in American Ventures. Ha paragonato la propria passione per il settore della difesa a quella per le criptovalute. “Mi sono buttato nelle criptovalute in grande stile perché dovevamo vincere quella rivoluzione digitale”, ha detto in un’intervista a Fox News ad aprile. E ha aggiunto: “Dobbiamo vincere la corsa alla robotica negli Stati Uniti d’America”. Le commesse, così come i prestiti e le altre opportunità individuate dal Washington Post, si concentrano soprattutto nel dipartimento della Difesa, inclusa l’Aeronautica, la Marina e la Darpa, l’agenzia di ricerca del Pentagono, ma riguardano anche il dipartimento del Commercio e altre agenzie. Oltre alle partecipazioni nelle grandi aziende di tecnologia militare, i fratelli Trump hanno investito anche in start-up minori della difesa in ascesa all’interno del Pentagono. Evans, l’amministratore delegato di Unusual Machines, ha raccontato che quando fu presentato a Donald jr. nel 2024, dopo che Dominari aveva quotato in borsa la sua azienda, non era affatto scontato che Trump sarebbe diventato presidente. Ma alla guida di una piccola azienda di droni poco conosciuta, Evans ha detto di essere stato felice quando l’amministratore delegato di Dominari, Kyle Wool, ha convinto Donald jr. a investire. La celebrità del rampollo di Trump e le sue posizioni su temi come il ritorno dei posti di lavoro manifatturieri negli Stati Uniti si sono rivelate un modo efficace per attirare attenzione e trovare investitori “che credessero davvero in quello che facevamo”, ha detto. “Donald Trump jr. aveva un pubblico e un marchio fortissimi legati al rilancio manifatturiero interno, al made in America”, ha detto Evans: “Aveva un seguito molto forte”.

Quando Trump jr. annunciò, a pochi giorni dall’elezione del padre, di essere diventato investitore e consulente dell’azienda, il prezzo delle azioni raddoppiò. L’anno seguente l’Esercito ha effettuato un ordine da 12,8 milioni di dollari per componenti di droni, e l’Amministrazione Trump ha vietato le importazioni di nuovi droni cinesi, favorendo l’intero mercato. Evans ha detto che l’azienda è ora in trattativa per un prestito accelerato con l’Ufficio per il capitale strategico del Pentagono. Evans dice di non avere idea se Donald jr. avesse avuto un ruolo nella recente serie di successi dell’azienda, e di non avergli mai chiesto favori. Ha aggiunto che l’azienda ha solo rapporti commerciali indiretti con il Pentagono, e che il divieto di Trump sulle importazioni di droni cinesi è stato l’esito di una legge approvata alla fine dell’Amministrazione Biden. Trump jr., ha detto, “ha semplicemente visto l’onda e l’ha cavalcata”. Ma non vede nulla di sbagliato nel fatto che il figlio di Trump usi la propria influenza per aiutare l’azienda. “Pensate che la gente sappia chi siamo, magari più ai vertici o in altri ambienti, per via di questa affiliazione o perché lui è un investitore ed è entusiasta della reindustrializzazione che stiamo portando avanti in Florida? Sapete, spero che parli di noi sempre, con tutti”, ha detto Evans. “Che problema c’è, se non stiamo chiedendo nulla, lui non fa pressioni per nulla e non abbiamo contratti diretti con il governo?”.

SpaceX, Aeon Industrial, Databricks, Firehawk Aerospace, Foundation Future Industries, Axiom Space, Anduril, Cerebras e Hadrian non hanno fornito alcun commento per questo articolo, oppure non hanno fornito commenti ufficiali. Non tutti gli investimenti dei due fratelli riguardano aziende che costruiscono armi. 1789, per esempio, ha finanziato anche aziende tecnologiche che forniscono altri servizi, non direttamente legati al campo di battaglia, alle agenzie militari e civili del governo federale. Una di queste è PsiQuantum, un’azienda di computer quantistici con sede a Palo Alto, in California, che il senatore democratico Chuck Schumer ha elogiato per il suo lavoro con il Laboratorio di ricerca dell’Aeronautica nello stato di New York. Dopo aver ottenuto contratti sia sotto l’Amministrazione Biden sia sotto quella Trump, PsiQuantum ha annunciato nel settembre 2025 un investimento da parte di 1789, nell’ambito di una raccolta fondi da un miliardo di dollari che ha coinvolto anche altri investitori. Nel maggio di quest’anno, il dipartimento del Commercio ha annunciato una lettera d’intenti per garantire a PsiQuantum 100 milioni di dollari in incentivi federali, con il governo che assume una quota di minoranza, senza diritto di controllo, nella società. Un portavoce di PsiQuantum ha detto che 1789 è solo uno dei tanti investitori di minoranza e non ha alcun ruolo nelle attività operative dell’azienda. “PsiQuantum si è aggiudicata contratti per diverse iniziative del governo statunitense nel corso di molti anni e sotto diverse Amministrazioni”, ha detto il portavoce.

Un’altra azienda in cui ha investito 1789, Perplexity AI, si è aggiudicata dall’autunno del 2025 commesse federali per un valore di almeno 1,6 milioni di dollari, per l’uso dei suoi prodotti da parte di dipendenti in tutto il governo. Un portavoce di Perplexity ha rifiutato di rispondere a domande su Trump jr. o su 1789 Capital, dicendo che l’azienda non discute dei propri investitori, ma ha precisato che molte aziende di rilievo usano Perplexity, così come enti locali e statali, e che le sue funzioni di sicurezza l’hanno resa popolare presso le agenzie federali.

I fratelli Trump sono stati coinvolti nella quotazione in borsa di diverse start-up di tecnologia militare in fase iniziale, tramite la banca d’investimento Dominari, utilizzando quelle che vengono chiamate fusioni inverse – una strategia finanziaria contro cui gli organi di vigilanza hanno messo in guardia. La Securities and Exchange Commission ha definito questa strategia, che crea titoli a basso valore chiamati microcap, “tra le più rischiose” per i piccoli investitori. Dominari ha recentemente fuso Powerus con Aureus Greenway Holdings, un’azienda della Florida che gestisce campi da golf, ed è in procinto di quotare in borsa la società risultante dalla fusione. Un’altra azienda che Dominari sta portando in borsa quest’estate, il produttore di droni della Florida XTEND, è stata attratta dalla strategia di Dominari di quotare rapidamente piccole aziende, perché ciò le ha permesso di intraprendere un’espansione internazionale. Con un investimento da 150 milioni di dollari da parte di American Ventures, oltre al capitale raccolto con la quotazione in borsa, XTEND potrebbe aprire sedi in diversi paesi che stanno cercando di costruire le proprie flotte di droni in risposta ai conflitti in medio oriente e in Ucraina, ha detto al Washington Post l’amministratore delegato Aviv Shapira. Quest’estate il Pentagono ha annunciato che XTEND stava avanzando nella prestigiosa competizione per il dominio nel settore dei droni. L’azienda aveva già annunciato un contratto milionario con il dipartimento della Difesa tre mesi prima dell’investimento dei fratelli Trump. Shapira, scienziato missilistico israeliano e imprenditore, i cui droni sono impiegati dalle forze di difesa israeliane, ha detto che i criteri della competizione del Pentagono sono estremamente rigidi, “come un orologio svizzero”. Ha detto di non aver mai chiesto alcun aiuto a Eric Trump, e che l’idea che i fratelli Trump possano influenzare un processo tanto rigoroso “non ha nulla a che vedere con la realtà”. Eric Trump, ha detto Shapira, non è un suo investitore diretto. E’ un investitore passivo all'interno di American Ventures, e un “tipo fantastico” che Shapira dice di aver incontrato solo poche volte, durante la presentazione della start-up a Eric Trump e ad alcuni soci di American Ventures. “Non parlo con lui di affari”, ha detto Shapira, aggiungendo che Eric è appassionato del settore dei droni. “Guida i droni meglio di chiunque altro io abbia visto”, ha detto: E’ davvero un ottimo pilota”.

Elizabeth Dwoskin, Andrew Ba Tran, Luis Melgar e Peter Jamison

(ha contribuito Ian Duncan)