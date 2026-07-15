Con le armi in mano, Hamas uccide, affama e governa la Striscia

La Striscia di Gaza rimane divisa a metà, da una Linea gialla che separa la parte sotto il controllo dell’esercito israeliano e l’altra controllata da Hamas. Il gruppo terroristico aveva annunciato la scorsa settimana di aver dissolto il “Comitato d’emergenza”, l’amministrazione che governa la Striscia dal cessate il fuoco di ottobre dello scorso anno. Aveva detto che tutte le procedure amministrative erano state completate e il trasferimento di autorità nelle mani del Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza era pronto. Un annuncio forte, manchevole della parte più importante: le armi. Il gruppo continua a detenere i suoi fucili, le sue pistole, le sue munizioni, che in questo momento non servono a minacciare Israele, non sono sufficienti a un nuovo 7 ottobre, che alcuni funzionari del gruppo hanno detto di essere intenzionati a ripetere, servono invece a incrementare il controllo sui palestinesi a Gaza. Controllo vuol dire disporre di ogni aspetto della vita dentro la Striscia: la scuola, la sanità, il cibo. Ramiz Alakbarov, vice coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di Pace in medio oriente, ha scritto una lettera di condanna rara descrivendo come “le autorità de facto” a Gaza avessero messo in pericolo il personale umanitario. I terroristi hanno intimidito gli “operatori impegnati nella distribuzione di alimenti salvavita e interrotto le operazioni umanitarie essenziali per la sopravvivenza”. Racconta Alakbarov che gli operatori sono stati costretti a sospendere la distribuzione di cibo “dopo che personale armato affiliato alle autorità de facto è entrato nel punto di distribuzione alimentare di Abu Rashid, a Jabalia”. Se l’attività al centro di distribuzione è stata sospesa, i civili che si erano recati per ricevere il cibo a Jabalia, nel nord della Striscia, sono tornati a casa a mani vuote. Prosegue Alakbarov: “Le forze sono entrate anche in un magazzino del Wfp e hanno aggredito due autisti di un camion che stavano consegnando forniture umanitarie”.