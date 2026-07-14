La Siria che vuole “vedere nell’oscurità” e le verità su Asma al Assad

Lunedì tra Suwayda e Jaramana, periferia di Damasco, migliaia di drusi sono scesi in strada. Protestavano per la giustizia negata alle vittime del massacro di un anno fa, quando la repressione delle autorità siriane, sostenute dai beduini sunniti, ha costretto 200 mila persone a lasciare le proprie case, quasi 2 mila sono state uccise. Da allora un’indagine governativa non ha portato a risvolti giudiziari per perseguire i colpevoli. Ma se qualcosa è cambiato rispetto agli anni del regime è che ora i siriani protestano, ricordano, condannano. La brutalità di al Assad sia da monito per la Siria del futuro, si ripeteva all’indomani della caduta del dittatore. Suwayda e i massacri degli alauiti sulla costa hanno invece rivelato il precario equilibrio del paese fra ricostruzione e repressione.

A ridare speranza è arrivata la convocazione della prima seduta del nuovo Parlamento. Sugli scanni, la foto simbolo è stata quella che ritraeva tre donne. L’attrice Rozina Lazkani, capelli sciolti, giovane e avvenente; Mirvet Sobhi Toto, l’unica a indossare il niqab e vedova di Abu Omar Saraqib, comandante di Jaish al Fatah (l’Esercito della conquista), una milizia islamista legata ad al Qaida; Fasla Yusuf, di Hasaka, che ha partecipato alla seduta in abiti tradizionali curdi. “Le tre anime della Siria”, era il messaggio trasmesso dai media siriani. Nella speranza che nessuna si imponga con la forza sull’altra, Ahmed al Sharaa, nel suo discorso inaugurale, ha fatto appello all’unità: “Più le opinioni sono diverse, più si fa luce quando tutto è offuscato, permettendo di vedere nell’oscurità”. Nessun applauso, nessun coro che inneggiava al leader, altro elemento di rottura rispetto a quando nell’Aula faceva capolino Bashar, accolto con ovazioni da stadio.

Da sinistra: Mirvet Sobhi Toto, Rozina Lazkani e Fasla Yusuf al Parlamento

Una volta chiamati a eleggere il presidente del Parlamento, la scelta è caduta su un giudice di Hasaka, Abdulhamid al Awak. Secondo alcuni, la sua elezione sarebbe stata nientedimeno che la prima sconfitta parlamentare per al Sharaa, che invece avrebbe preferito altri candidati più vicini a lui. In verità, al Awak rientra fra i 70 scelti proprio dal presidente, ha ribadito più volte che la nuova Costituzione deve avere ispirazione islamica, la stessa Costituzione che ha delineato poteri piuttosto contenuti per il nuovo Parlamento, che non avrà alcun potere di controllo sul presidente ma prevalentemente compiti legislativi.