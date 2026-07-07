Trump fa confusione sui conti. Ecco quanto spendono davvero gli Stati Uniti per la Nato

“Gli Stati Uniti spendono per la Nato più di qualsiasi altro paese, e con un ampio margine, per garantirne la protezione, senza trarne alcun vantaggio”, ha scritto Donald Trump su Truth, elencando le spese degli Usa e di alcuni altri soci. “Stati Uniti 999 miliardi di dollari, Regno Unito 90,5 miliardi, Francia 66,5 miliardi, Italia 48,8 miliardi, Polonia 44,3 miliardi. Le cifre degli altri paesi, inclusa la Germania, sono molte più basse”. Dato il personaggio, è difficile capire se faccia confusione apposta, o se le cose sia lui il primo a non averle chiare. Nel momento in cui l’alleanza si riunisce ad Ankara apposta per decidere anche su queste richieste, diventa allora utile districare questi conti, per evitare che si confondano tre cose diverse. Una cosa è infatti la spesa militare complessiva. Un’altra cosa è la spesa militare come percentuale sul pil. Una terza cosa ancora sono le spese per i finanziamenti della Nato.