Oltre la lite, la diplomazia. A Roma il prossimo round di negoziati Israele-Libano

Oltre la lite, la diplomazia. Con l'Italia in prima fila. Il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana a Roma. La notizia arriva a poche ore dall'inizio del vertice Nato di Ankara. E 'stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ad annunciarlo durante un incontro con il Council on Foreign Relations a Washington. Le date da cerchiare in rosso sono il 15 e il 16 luglio, per un incontro che si svolgerà tra gli ambasciatori dei paesi. Segnali di avvicinamento, che vedono Roma, la diplomazia italiana, giocare un ruolo da protagonista, dopo gli attacchi di Donald Trump a Giorgia Meloni, ma anche dopo la visita italiana di JD Vance, il vicepresidente americano, lo scorso febbraio. Quello in programma tra pochi giorni sarà un vertice importante, anche da qui passerà infatti il successivo incontro tra il presidente libanese Joseph Aoun e Donald Trump, il 21 luglio.