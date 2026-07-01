Quel bambino rapito da Putin. “Empty beds” e la cameretta sotto le bombe

Lui canadese, lei ucraina, entrambi dentro la fondazione umanitaria “Bird of Light Ukraine”, con cui girano l’Europa per sensibilizzare più persone possibili sulle conseguenze della guerra in Ucraina sui bambini. L’opera ricrea fedelmente la cameretta di un bambino ucraino, Artem. Ci sono le sue foto, i compiti, i suoi giochi: tutto cristallizzato al momento in cui un soldato ha fatto irruzione in casa sua per strapparlo alla madre e portarlo in Russia o nei territori occupati. Come lui – stima il Commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, Dmytro Lubinets – anche altri 20 mila bambini ucraini dal febbraio 2022 in poi. "Abbiamo costruito questa stanza perché non tutti possono arrivare nel nostro paese. È una sorta di portale verso l’Ucraina ”, continua Galeyeva, che ci spiega perché è importante calarsi nella tragedia personale di chi vive tutti i giorni sotto le bombe di Mosca, andando oltre i freddi numeri e il chiacchiericcio (politico e non) che siamo abituati ad ascoltare ogni giorno.

Parlare nella stanza è faticoso. Una radio poggiata sulla scrivania trasmette incessantemente il suono di bombardamenti e discorsi di Zelensky. “Un altro stereo trasmette un suono più sottile – ci spiega Yeung – è un suono basso molto profondo e crea una tensione intorno al petto, che porta a un senso di stress”. Anche quando si esce dalla stanza il corpo rimane a Kyiv, intrappolato dall’artiglieria russa. Ma è anche così che si comprende perché è urgente sostenere il popolo ucraino. “La premier Giorgia Meloni lo sta facendo. Ma in questa stanza vorrei portarci il presidente americano Donald Trump”, chiosa Galeyeva. “Mi piacerebbe che si ricordasse di quando era un piccolo, di come era la sua stanza, dell’importanza che ha questo luogo per i bambini”. Forse immedesimarsi gli permetterebbe di vedere con maggiore chiarezza l'urgenza di sostenere Kyiv.