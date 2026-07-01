Il “Corridoio di mezzo” nel Caucaso è la rotta affidabile su cui vuole puntare l’Ue

Il Corridoio di mezzo – gli americani la chiamano Rotta Internazionale di Trasporto Transcaspica (Titr) – è una rete di trasporto che collega la Cina e il sud-est asiatico attraverso il Caucaso meridionale per poi proseguire verso la Turchia e l’Europa. Marta Kos, la commissaria all’Allargamento, ha un modo efficace per descrivere la sua importanza strategica per l’Ue. “Per lungo tempo ci siamo affidati a due rotte per legare l’Europa all’Asia. La rotta nordica attraverso la Russia e la rotta meridionale attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez. Ma i conflitti hanno reso queste rotte inaffidabili”, ha spiegato Kos. La rotta russa è chiusa dall’inizio della guerra in Ucraina. Quella che passa da Suez è diventata sempre più instabile, costringendo molte navi a circumnavigare l’Africa . “C’è un’atra strada”, ha sottolineato Kos: “Guardate alla mappa degli aerei prima e dopo l’inizio della recente guerra in Iran. Quasi tutti gli aerei hanno iniziato a passare attraverso il Caucaso. Attraverso il Corridoio di mezzo possiamo assicurare i nostri legami commerciali, energetici e digitali” con l’Asia.

La Commissione intende investire per migliorare strade, ferrovie e porti, e per ridurre i tempi di attesa alle frontiere. L’obiettivo è tagliare i tempi di percorrenza delle merci dalla Cina all’Europa da 45 a 15 giorni. L’Ue è alla ricerca di una rotta “in cui possiamo avere fiducia”, ha detto Kos. Il Corridoio di mezzo può anche facilitare la normalizzazione dei rapporti tra Azerbaigian e Armenia. “Sosterrà le relazioni che stanno migliorando nella regione dopo decenni di conflitto”, ha spiegato Kos, paragonando il progetto a “quello che il carbone e l’acciaio hanno fatto in Europa” dopo la Seconda guerra mondiale. Ma i vecchi conflitti sono difficili da superare. Nonostante la volontà di Pashinyan di normalizzare i rapporti con l’Azerbaigian, Aliyev rifiuta di firmare un trattato di pace formale con l’Armenia se la sua Costituzione non sarà emendata per cancellare ogni riferimento al Nagorno-Karabach. Anche l’apertura di posti di frontiera chiave per il Corridoio di mezzo dipende da questo. Von der Leyen vuole convincere Aliyev ad adottare un approccio pragmatico. Ma la chiave potrebbe trovarsi in Turchia, alleata dell’Azerbaigian. Ieri l’Alto rappresentante, Kaja Kallas, era ad Ankara per incontrare Recep Tayyip Erdogan assieme a due commissari responsabili di settori chiave per il leader turco (allargamento e visti). “La Turchia è un partner fondamentale”, ha detto Kallas. “In un momento di crescente instabilità, una stretta cooperazione tra Ue e Turchia può garantire una maggiore prevedibilità e promuovere la stabilità regionale”, ha spiegato Kos.