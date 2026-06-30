L’Ue fa un altro tentativo di dialogo con la Cina, nonostante i pochi risultati avuti finora

Al Consiglio europeo del 18 giugno i leader hanno dato un mandato alla Commissione per affrontare lo “choc cinese 2.0”. La proposta di von der Leyen di un approccio “più robusto” a Pechino ha ricevuto la loro benedizione. La priorità tuttavia è il dialogo, a condizione che produca risultati rapidamente. Alla luce dell’esperienza recente, in molti dubitano che il tentativo della Commissione avrà successo. Sefcovic e Wang hanno già avuto quattro incontri in un anno e mezzo. Von der Leyen è stata a Pechino per chiedere direttamente al presidente Xi Jinping di riequilibrare la relazione commerciale. Nel primo trimestre del 2026 le importazioni dalla Cina sono aumentate del 3,4 per cento e le esportazioni dall’Ue sono diminuite del 4,8 per cento rispetto al quarto trimestre del 2025. Eppure, dopo l’incontro con Wang, Sefcovic si è detto ottimista. “Rispetto a prima c’è molta più comprensione per le nostre sfide reciproche e per la situazione europea da parte della nostra controparte cinese”. Il commissario ha rivendicato dei risultati che vanno oltre la creazione dei quattro gruppi di lavoro. Il principale è l’istituzione di un “meccanismo di monitoraggio congiunto” dei dati sui flussi commerciali. Secondo Sefcovic dovrebbe permettere di “avviare immediatamente un dialogo politico su come affrontare il problema” quando c’è un’improvvisa impennata di esportazioni della Cina verso l’Ue. Anche sui controlli alle esportazioni, il commissario ha rivendicato un passo avanti. “Accolgo con favore la rassicurazione del ministro, secondo cui i controlli sulle esportazioni di terre rare e magneti permanenti non interromperanno le catene di approvvigionamento dell’Ue”, ha detto Sefcovic. Tuttavia, rimangono dei problemi. “Ho anche proposto delle soluzioni per semplificare ulteriormente il processo di rilascio delle licenze per le imprese dell’Ue”, ha spiegato il commissario.