Cortocircuiti degli odiatori di Israele. Il paradosso maligno dell’antimessianismo di Anna Foa & co
Dopo aver messo sotto processo il sionismo laico, con la sua veste politica democratica e la sua ispirazione culturale e le sue realizzazioni e le sue autodifese, ora bisogna anche mettere sotto scacco il messianismo, che del sionismo è appunto l’opposto. Così si chiude il cerchio del fronte antisraeliano in una morsa che non lascia scampo
Foto ANSA
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Ferrara, Giuliano. Nato a Roma il 7 gennaio del ’52 da genitori iscritti al partito comunista dal ’42, partigiani combattenti senza orgogli luciferini né retoriche combattentistiche. Famiglia di tradizioni liberali per parte di padre, il nonno Mario era un noto avvocato e pubblicista (editorialista del Mondo di Mario Pannunzio e del Corriere della Sera) che difese gli antifascisti davanti al Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato.