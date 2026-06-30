Cortocircuiti degli odiatori di Israele. Il paradosso maligno dell’antimessianismo di Anna Foa & co

Parve e pare semplicemente una bestemmia, ma di successo. L’unica democrazia del medio oriente, in realtà, è un regime di apartheid, secondo gli odiatori di Israele, non importa se ebrei o gentili, che vogliono liberare da quel fantasma razzista la terra in cui i sionisti si sono insediati, e che difendono da molti decenni, dal fiume al mare . Il sionismo è il nuovo nazismo, sproloquiano bestialmente i più saccenti e ignoranti fra coloro che vogliono rimuovere gli ebrei dalla terra che abitano e sulla quale hanno costruito un esperimento miracoloso di libertà e di avanguardia sociale in tutti i campi. Il sionismo è il problema, e da Mamdani in giù le élite dell’antigiudaismo, divenute il nucleo di massa di un movimento mondiale di attacco a Israele fanno a gara nell’indicarlo come l’obiettivo da svellere, da colpire, anche solidarizzando apertamente con la resistenza di Hamas e del 7 ottobre, la resistenza dei pogrom. Naturalmente questa feroce intolleranza, assistita da eserciti agguerriti, armi imboscate e prese di ostaggi, disprezzo nichilista per la laicità e civiltà di un paese considerato estraneo e ostile, nutrita di finanziamenti dal forte odore di petrolio, forte di una minaccia statuale che fa perno sull’Iran prenucleare, forte dell’islam politico e del suo profilo jihadista, dai Fratelli Musulmani in giù, sembra fatta apposta per autorizzare quello che l’ebreo di sinistra considera il messianismo, cioè, a parte il dato bruto che il messianismo non può essere estraneo alla religione ebraica, la torsione verso il Grande Israele e la costruzione del Terzo Tempio sulla quale fondano le loro speranze infime minoranze fanatiche operanti a Gerusalemme. Eppure siamo arrivati a questo maligno capolavoro retorico: dopo aver messo sotto processo il sionismo laico, con la sua veste politica democratica e la sua ispirazione culturale e le sue realizzazioni e le sue autodifese, ecco che non basta, bisogna anche mettere sotto scacco il messianismo, che del sionismo è appunto l’opposto, come si diceva. Così, per completezza, si chiude il cerchio del fronte antisraeliano in una morsa che non lascia scampo .

Il sionismo è un controesodo maturato nella cultura del Novecento ma nato negli ideali nazionali del secolo precedente, e alimentato come una benedizione dalla maledizione della Shoah. Il sionismo è intriso di solidarietà, ha avuto il sapore di un revival socialista e comunitario, di aspirazione alla pace e alla convivenza basate sul reciproco riconoscimento dei popoli della regione e sulla salda protezione dello stato ebraico, tutte cose rigettate dal celebre “rifiuto arabo” e poi dalla guerra santa che, quella sì, senza messianismi, è una strategia di dominio teocratico fondata su un libro e sulla norma della Sharia. Il sionismo è un movimento ispirato anche a una autentica e giustificata diffidenza, comune a tutte le tendenze ideali e politiche della migliore storia israeliana, sinistra e destra senza distinzioni di fondo, verso chi lo combatte con le armi della propaganda e con un odio culturale annientatore. Il messianismo, essenza della Torah, non è un movimento politico, non si esprime attraverso maggioranze e governi e opposizioni, non è nelle fibre di Israele, esiste e cresce, se e quando cresce, come disperata risposta ideologica alla negazione del sionismo, quella di fatto del 7 ottobre e delle altre guerre antigiudaiche. Per la terza volta va detto. Si decidano gli antisraeliani. Non si può predicare tutto e il contrario di tutto.