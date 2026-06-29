La Corte Suprema respinge il licenziamento di Cook, governatrice della Fed rimossa da Trump

La Corte suprema ha respinto con una nuova sentenza il tentativo di Donald Trump di licenziare Lisa Cook, la governatrice della Federal reserve che il presidente aveva licenziato lo scorso agosto con l’accusa, mai provata, di aver fatto dichiarazioni false per ottenere un mutuo agevolato. Ma in gioco c’era molto di più: l’indipendenza della Fed e delle istituzioni democratiche americane. Infatti questo è il secondo colpo nel giro di pochi mesi che la Corte Suprema assesta nei confronti del presidente americano, dopo la sentenza di febbraio che aveva bocciato i dazi reciproci. La Corte, con un collegio a netta maggioranza conservatrice e con 3 giudici su 9 scelti dallo stesso Trump, è stata infatti più volte accusata di subire la pressione del proprio presidente. La conferma della rimozione di Cook avrebbe dato a Trump mano libera sulla Fed, e avrebbe aumentato i sospetti.