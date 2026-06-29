C'è stata una sparatoria a Stade, vicino ad Amburgo

A Stade, città di circa 47mila abitanti a ovest di Amburgo, c'è stata una sparatoria poco dopo l'una del pomeriggio. Sei persone sono morte, e c'è un ferito. Cinque delle vittime sono morte sul posto, ha riferito la polizia, e una sesta è deceduta dopo essere stata trasportata in ospedale. La polizia, come è solita fare in Germania, ha fornito pochissimi particolari sull'accaduto, lo farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni dopo aver accertato la dinamica dei fatti. Quello che si sa è che la sparatoria è avvenuta nei pressi di una struttura di accoglienza per minori in Dankersstrasse, che i morti sono tutti maggiorenni e che due sospettati sono stati arrestati. La polizia non ritiene che l'attacco sia collegato al terrorismo.

Un portavoce della polizia locale, parlando all'Afp, ha definito quanto accaduto una "tragedia familiare nel senso più ampio del termine". "Non si tratta di un femminicidio o di qualcosa di simile", ha aggiunto il portavoce, alludendo, senza fornire ulteriori dettagli, a un collegamento con "la struttura di accoglienza per minori" dove è avvenuta la sparatoria, che ospita anche un rifugio per madri e bambini. Sebbene inizialmente la polizia avesse annunciato l'arresto di due sospetti, in seguito ha precisato che "il principale sospettato è stato arrestato". "Altri due individui sono in stato di fermo" in quanto si sta indagando su un loro possibile coinvolgimento, secondo un comunicato diffuso nel tardo pomeriggio.

Il presunto attentatore è stato arrestato insieme a una donna. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, in particolare riguardo al preciso movente né su come l'attentatore sia entrato in possesso di un'arma da fuoco in un paese con leggi severe sul controllo delle armi. L'altra persona ferita è in condizioni stabili, ha dichiarato un portavoce all'Afp.