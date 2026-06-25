La Francia (con l’aiuto di Irini) non dà tregua alla flotta ombra

Oggi, a sud della Sicilia, la Marina militare francese ha sequestrato una petroliera sospettata di fare parte della flotta ombra russa contrabbandando greggio in violazione delle sanzioni internazionali. La Deliver, questo è il nome della nave, era partita dal porto russo di Primorsk, nel Baltico, ed era diretta a Singapore. Ma oltre alla rotta “particolare”, ad attirare l’attenzione dei francesi è stata la bandiera camerunense della nave e che sarebbe finta. Alcune settimane fa, lo stato africano aveva pubblicato una lista di navi cargo depennate dai propri registri perché sospettate di partecipare in attività illecite e la Deliver era fra queste. Il Diritto internazionale, all’articolo 110 della Convenzione Unclos, dà alle navi militari l’autorità di intervenire nel caso in cui la bandiera di una nave sia sospettata fraudolenta.