Dopo Rutte, la Nato chiarisce: gli aerei Usa dall'Italia all'Iran rispettano i trattati bilaterali

In una nota, il ministro della Difesa ha precisato di aver "sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari e degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti". Sono state autorizzate, si legge, "esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti" . La nota ricorda anche l'informativa al Parlamento del ministro Crosetto: "Il governo ha fatto esattamente quanto dichiarato alle Camere". E chiude con un passaggio che risponde implicitamente alle polemiche: "Le volte in cui si è prospettata una richiesta che esulava da questo perimetro, come è noto, l'Italia non ha concesso l'autorizzazione".

Eppure sono bastate le frasi del segretario generale per far insorgere le opposizioni. Il primo a sparare sul governo è stato il co-leader di Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli: "Le parole di Rutte sono gravissime e sbugiardano Giorgia Meloni", ha detto, chiedendo alla premier di riferire in Parlamento. Alla richiesta si aggiungono anche Giuseppe Provenzano del Partito democratico e il presidente e vice del M5s Giuseppe Conte e Stefano Patuanelli che hanno definito la questione "un’altra balla colossale raccontata a reti e giornali unificati dalla destra". "Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Le parole di Rutte ci confermano quello che abbiamo sempre sostenuto", attacca Conte. "È doveroso che la presidente Meloni venga a fornire necessari chiarimenti al Parlamento e al paese".